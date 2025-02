El Barça té a tocar el nou Lamine Yamal per només 500.000 euros

El FC Barcelona continua immers en la recerca de joves talents que assegurin el futur de l'equip. Amb la vista posada a reforçar la davantera, la direcció esportiva blaugrana ha intensificat el seu seguiment en mercats emergents.

I, en particular, ha posat el focus en la Major League Soccer nord-americana. L'objectiu és trobar un relleu per a Robert Lewandowski, conscient que la preparació del pròxim gran 'killer' culé ha de començar com més aviat millor.

El jugador que segueix de prop el Barça

Un dels noms que ha cridat l'atenció dels ojeadors culés és Julian Hall, davanter de només 16 anys que milita al New York Red Bulls. La seva actualitat és prometedora: a la MLS (on porta 12 partits disputats i 2 gols) s'ha guanyat el respecte de l'afició per la seva velocitat i capacitat per encarar rivals.

Mentre que a la MLS Next Pro (26 enfrontaments, 8 gols i 2 assistències) s'ha consolidat com un dels joves a seguir. Tot i que el seu valor de mercat està xifrat en tan sols 500.000 euros, el club català estaria disposat a invertir fins a 10 milions per aconseguir el seu fitxatge.

La comparació amb Lamine Yamal sorgeix per la precocitat i l'impacte que ambdós han generat a una edat molt primerenca. Encara que les seves posicions no són del tot idèntiques, el Barcelona creu veure en el jove nord-americà aquest mateix potencial explosiu que necessita el primer equip per als pròxims anys.

Amb un físic notable i facilitat per marcar diferències a l'àrea rival, el futbolista podria convertir-se en una aposta de futur que l'entitat blaugrana no vol deixar escapar.

Una aposta de futur

El pla del Barça no passa per incorporar-lo immediatament a la disciplina del primer equip. Donada la seva joventut, la idea seria que es forgi al Barça B. On podria adaptar-se al ritme exigent del futbol espanyol i aprendre els fonaments tàctics que caracteritzen l'estil de joc blaugrana.

En cas de quallar bé i mostrar progressos ràpids, també es contempla l'opció de cedir-lo a un equip de Segona Divisió, amb la finalitat que acumuli minuts de competició professional. Aquesta fulla de ruta busca evitar pressions innecessàries i, alhora, generar una evolució paulatina que faciliti el seu salt definitiu al Camp Nou.

Per al FC Barcelona, reemplaçar un davanter de la talla de Lewandowski és un desafiament majúscul. La directiva és conscient que els golejadors d'elit no abunden i, per això, totes les apostes han de ser ben meditades. No obstant això, l'irrupció de Hall —amb 42 enfrontaments en la seva incipient carrera entre MLS, MLS Next Pro i tornejos— convida a ser optimistes.

A més, el seu caràcter ambiciós i la maduresa que ha demostrat en cada esglaó formatiu semblen encaixar molt amb els valors i la filosofia de la Masia. La pilota, per tant, està a la teulada del club blaugrana. De concretar-se l'operació pel preu que es maneja, el Barça podria avançar-se a altres grans competidors a Europa.

Ara només falta que ambdues parts acordin els detalls del traspàs. I que el jove nord-americà accepti el repte de convertir-se, en un futur no molt llunyà, en el nou referent ofensiu de l'entitat catalana. Cada vegada sembla més clar que, si el club vol trobar el seu pròxim gran talent, Julian Hall és el candidat perfecte.