Ferran Torres no se'n vol anar i apareix un pretendent sorpresa

El mercat d'hivern sempre porta amb si rumors i negociacions d'última hora, però el nom de Ferran Torres no sol faltar a les travesses. L'atacant valencià, a qui el FC Barcelona va fitxar al gener de 2022 procedent del Manchester City per una xifra propera als 55 milions d'euros, torna a estar en el punt de mira de diversos clubs europeus. Aquesta vegada, segons informacions de La Gazzetta dello Sport, l'AC Milà seria qui hauria posat els seus ulls en el jove davanter per apuntalar la seva ofensiva. No obstant això, i malgrat la falta de continuïtat que està experimentant sota les ordres de Hansi Flick, Ferran no sembla disposat a canviar d'aires en plena temporada.

Amb tan sols 24 anys, Torres atresora ja una notable experiència en l'elit: va iniciar la seva carrera al Valencia CF, va fer el salt a la Premier League per enrolar-se al Manchester City de Pep Guardiola i, finalment, va recalar en un FC Barcelona immers en plena reconstrucció esportiva. Les expectatives sobre el seu rendiment han estat altes des de la seva arribada al Camp Nou. No obstant això, l'ex del City no s'ha assentat com a titular indiscutible, encara que els seus números són força apreciables: 20 aparicions aquesta temporada (14 a LaLiga, 3 a la UEFA Champions League, 2 a la Supercopa d'Espanya i 1 a la Copa del Rei), amb 6 gols i 2 assistències. Diversos d'aquests gols han arribat en moments decisius, com el seu doblet davant el Borussia Dortmund a la Lliga de Campions, que va evidenciar el seu potencial resolutiu quan gaudeix de minuts.

| FCB

Malgrat això, Flick ha preferit, en la majoria d'ocasions, donar protagonisme a altres davanters de la plantilla. Aquí resideix part de l'explicació a l'interès de l'AC Milà. El conjunt rossonero, entrenat ara per Sérgio Conceição després de l'acomiadament de Paulo Fonseca, busca alternatives per reforçar la seva davantera. En un principi, Joao Félix semblava ser el gran objectiu milanista, però les dificultats per tancar la seva incorporació han derivat en la recerca d'opcions més assequibles. I és aquí on entra Ferran Torres com un pla B de luxe.

Ferran diu 'no'

Així i tot, l'atacant espanyol no es planteja forçar una sortida a l'hivern. La seva adaptació a la Ciutat Comtal, la seva bona relació amb diversos companys i el desig de consolidar-se en un dels clubs més importants del món pesen més que la possibilitat de tenir més minuts en un altre destí. A més, Ferran manté un contracte amb l'entitat blaugrana fins al juny de 2027, cosa que li atorga certa estabilitat i li permet prendre's les coses amb calma.

Des de la perspectiva del FC Barcelona, la situació també és complexa. D'una banda, el club no descarta realitzar vendes per ajustar les seves finances i poder inscriure possibles reforços. I més si l'afectat és algú que no forma part dels titulars inamovibles. D'altra banda, el Tauró ha demostrat ser un suplent de garanties i complir amb el que se li exigeix: marcar gols.