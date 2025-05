Joan Laporta pren una decisió amb Raphinha i sorprèn tothom

El FC Barcelona viu una de les seves temporades més esperançadores dels últims anys. Sota la direcció de Hansi Flick, l’equip ha mostrat una versió molt més competitiva i ha tornat a lluitar entre els grans d’Europa. I al centre d’aquest èxit hi ha un nom que destaca amb llum pròpia: Raphinha.

Una temporada estel·lar

Des de la seva arribada, el brasiler ha estat un jugador desequilibrant, però ha estat en aquesta última campanya on ha assolit el seu nivell més alt. Amb més de 50 intervencions directes entre gols i assistències, s’ha consolidat com el màxim referent ofensiu de l’equip.

A la Champions ha estat letal. La seva capacitat per decidir en moments clau i la seva eficàcia de cara al gol han estat fonamentals perquè el Barça arribés a instàncies que fa un parell d’anys semblaven impensables. I tot i que Lewandowski i Lamine Yamal han tingut un gran protagonisme, Raphinha ha estat el fil conductor de moltes victòries blaugrana.

Pretendents de primer nivell

El seu bon moment no ha passat desapercebut. Diversos clubs de la Premier League han mostrat interès en ell. Arsenal, Liverpool i Chelsea —que ja el tenia al seu radar abans del seu fitxatge pel Barça— segueixen de prop la seva situació. Fins i tot des d’Aràbia Saudita han sonat ofertes multimilionàries per endur-se l’extrem.

L’entorn del jugador, però, manté una postura clara: Raphinha és feliç a Barcelona. Se sent còmode amb el seu rol a l’equip, i la seva adaptació tant al vestidor com a la ciutat ha estat excel·lent. El brasiler no ha demanat marxar ni ha mostrat senyals d’incomoditat.

La realitat financera del club

Malgrat el desig del jugador, la situació econòmica del FC Barcelona continua condicionant la seva planificació esportiva. El club, encara immers en la reconstrucció de la seva estabilitat financera, necessita generar ingressos importants si vol dur a terme noves incorporacions i baixar les pressions del ‘fair play’ financer.

És aquí on apareix la possibilitat d’una gran venda. Joan Laporta i Deco són conscients que, en certs casos, una sortida estratègica pot significar un salt de qualitat per al conjunt, sempre que es compensi correctament. I en aquest context, Raphinha és un dels actius més valuosos.

El Barça no està forçant la sortida del brasiler. No hi ha pressa, ni urgència. Però sí que existeix un punt d’inflexió clar: si arriba una proposta prou potent, es considerarà. I no qualsevol xifra serà suficient.

El preu que podria canviar-ho tot

Segons fonts del club, el FC Barcelona només acceptaria negociar per Raphinha si arriba una oferta que arribi als 100 milions d’euros. És el preu de sortida fixat per la direcció esportiva. Una xifra que deixaria un marge de benefici important respecte al cost del seu fitxatge i permetria dur a terme altres moviments clau al mercat.

En definitiva, Raphinha no està en venda… però tampoc és intocable. Si un gegant europeu truca amb la cartera oberta, l’operació podria produir-se. I l’estiu s’escalfaria de seguida al Camp Nou.