El missatge clar de Ferran Torres a Hansi Flick

Ferran Torres ha viscut una temporada d’evolució silenciosa però ferma. L’atacant valencià ha sabut aprofitar cada minut que ha tingut al terreny de joc per demostrar que no només té talent, sinó també actitud, treball defensiu i compromís col·lectiu.

Tot i que no ha estat titular indiscutible, ha estat una peça important per a l’equip en moments claus. La seva capacitat per actuar tant per banda com de fals ‘9’ ha donat solucions al cos tècnic, que ha valorat la seva polivalència amb escreix.

Flick ja l’observa amb altres ulls

L’arribada de Hansi Flick a la banqueta del Barça ha suposat un nou començament per a diversos jugadors, i Ferran n’és un d’ells. El tècnic alemany valora el sacrifici sense pilota, la intel·ligència tàctica i la capacitat per adaptar-se a diferents esquemes. En aquest sentit, Ferran ha encaixat perfectament en el perfil de jugador que Flick vol potenciar al seu Barça.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Com cada estiu, els rumors sobre possibles sortides han omplert titulars. Ferran Torres no n’ha estat l’excepció. S’ha parlat d’ofertes des de la Premier League i també de propostes econòmicament molt suculentes des d’Aràbia Saudita. Tanmateix, i a diferència d’altres companys, Ferran no ha fet soroll.

El club també té clar el seu valor

Des dels despatxos del Camp Nou, la situació de Ferran Torres no preocupa. Té contracte fins al 2027 i, llevat que arribi una oferta descomunal, el club no contempla la seva venda immediata. Consideren que és un actiu que encara pot créixer i donar molt més a l’equip.

| Canva

A més, la seva actitud fora del camp també suma: bon company, professional, sense polèmiques i sempre predisposat a sumar, fins i tot quan no és titular. Flick, que vol construir un vestidor unit, sap que aquest perfil humà és fonamental.

Ferran Torres també s’ha guanyat el respecte dins del grup. Manté bona sintonia amb la majoria dels seus companys, especialment amb els joves de La Masia. Actua com a pont entre els veterans i els que estan fent el salt al primer equip. En sopars, actes del club i entrenaments, la seva actitud positiva ha estat una constant.

La bomba final: Ferran ha pres una decisió

En aquest context d’especulacions, moviments i anàlisis de futur, Ferran ha volgut esvair tots els dubtes. I ho ha fet directament amb qui ho havia de fer: Hansi Flick. Segons ha transcendit, el missatge que li ha transmès és rotund. Ferran Torres ha comunicat al tècnic que no pensa marxar del Barça. No escoltarà ofertes aquest estiu.

El seu desig és quedar-se, lluitar per un lloc i convertir-se en un pilar del nou projecte blaugrana. Una decisió que, sens dubte, marca l’inici d’un estiu tranquil per al ‘7’ del Barça i una aposta personal que el podria consolidar com un dels homes clau en el nou cicle de Hansi Flick.