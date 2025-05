Albert Blaya assenyala dos jugadors del Reial Madrid: 'Temporada...'

per Iker Silvosa

La temporada del Real Madrid ha estat marcada per alts i baixos, i el focus torna a estar en el rendiment de les seves principals figures. Tot i les altes expectatives generades després de l’arribada de nous talents i la presència de jugadors cridats a liderar l’equip, el conjunt blanc no ha acabat de convèncer l’afició ni la crítica en els partits més exigents. La pròxima campanya, amb l’arribada de Xabi Alonso com a nou entrenador, promet canvis significatius a la plantilla i a l’estil de joc, però els dubtes sobre alguns jugadors continuen molt presents.

El Real Madrid encarà la temporada 2024/2025 amb l’esperança de tornar a dominar tant a LaLiga com a Europa. Tanmateix, l’equip dirigit per Carlo Ancelotti s’ha quedat lluny del nivell mostrat en altres campanyes, especialment pel que fa a regularitat i contundència en els moments clau. Si bé alguns fitxatges, com el de Mbappé, han complert amb les expectatives i han aportat gols decisius, la majoria dels pesos pesants de la plantilla no han assolit el seu millor nivell.

Dins d’aquest context de decepció general, els noms de Vinícius Júnior i Jude Bellingham destaquen especialment pel seu baix rendiment. Jugadors que venien de signar temporades brillants i que, en aquest curs, han estat assenyalats tant per la premsa com per l’afició.

| Don Diario

Anàlisi de rendiment: Vinícius i Bellingham, lluny del nivell esperat

Les estadístiques no deixen lloc a dubtes sobre la davallada dels dos cracks del Real Madrid. En el cas de Vinícius, les seves xifres mostren una caiguda respecte a l’any anterior: 51 partits jugats, 20 gols i 17 assistències repartits en totes les competicions. Encara que sobre el paper aquestes dades poden semblar positives, la veritat és que el seu impacte ha estat molt menor en els partits importants i la seva efectivitat de cara a porteria ha baixat considerablement.

Per la seva banda, Jude Bellingham, després d’un inici fulgurant amb el Real Madrid, no ha aconseguit mantenir la regularitat. Les seves xifres d’aquesta temporada es queden en 14 gols i 14 assistències en 51 partits, amb una davallada evident en els últims mesos. A la Champions, la competició que més il·lusiona el madridisme, només ha pogut signar 3 gols i 3 assistències en 13 partits, lluny del que s’esperava després del seu gran primer any al club.

El periodista Albert Blaya ho resumia així al seu compte de Twitter: “Temporada molt fluixa de Bellingham i Vinícius Jr. Indefinició en el primer i poquíssim encert en el segon”. Una anàlisi que coincideix amb la sensació generalitzada a l’entorn del club blanc.

El contrast amb la temporada anterior és evident. Vinícius i Bellingham lideraven l’atac amb verticalitat, desequilibri i determinació. Ara, el Real Madrid ha depès en excés del talent de Mbappé per resoldre partits travats, mentre que els altres dos jugadors han quedat en un segon pla. El descens en l’eficàcia golejadora i la manca de protagonisme en les grans cites han estat motiu de debat continu.

De fet, alguns fins i tot sospesen que l’arribada de Mbappé ha pogut fins i tot enfosquir les figures de Vinicius i de Jude Bellingham. Veurem si amb Xabi Alonso tornen a ser tan incisius com abans o si aquesta és la seva nova realitat.