Joan Laporta no ho pot evitar: Confirmada una sortida al Barça Femení

per Iker Silvosa

La calma mai ha estat una constant al vestidor del Barça Femení. Les expectatives sobre el club català sempre són altes, sobretot després d'una temporada en què s'han barrejat alegries i canvis inesperats. L'actual campió de la Lliga F està acostumat a reinventar-se i, un cop més, es veu obligat a prendre decisions importants per mantenir l'hegemonia en el futbol femení espanyol i europeu.

Un estiu de moviments i noves apostes a la plantilla blaugrana

Pocs dies abans d'iniciar la pretemporada, el Barça Femení ha confirmat diversos canvis clau a la seva plantilla. Fa setmanes que es rumorejava que aquest estiu seria un dels més moguts dels darrers anys al club, i així ho ha demostrat la directiva. Després de diverses sortides ja conegudes, la notícia d'una nova marxa s'ha fet oficial i marca el rumb del nou projecte de Pere Romeu.

D'entre totes les baixes de la plantilla, n'hi ha una que ha causat un impacte especial a l'afició, la de Bruna Vilamala. La sortida d'una futbolista formada des de petita a La Masia, símbol de l'aposta blaugrana pel talent local, ha remogut sentiments tant dins com fora del club. Es tracta d'una davantera polivalent, capaç d'adaptar-se a diferents posicions d'atac, i que ha viscut moments de glòria i també de dificultat després d'una dura lesió que va frenar el seu ascens al primer equip.

| FCB

Durant la passada campanya, després de buscar minuts a la lliga anglesa en la seva cessió al Brighton, la jugadora va acumular experiència lluny de Barcelona, demostrant que pot rendir en contextos exigents. Tanmateix, l'alt nivell competitiu i la presència d'estrelles internacionals al Barça han dificultat el seu retorn al protagonisme, motivant la decisió d'iniciar una nova etapa lluny de Catalunya.

Mèxic, nou destí per continuar creixent a l'elit

La futbolista catalana inicia ara una aventura a l'estranger, concretament al futbol mexicà, on el Club Amèrica ha apostat fort pel seu fitxatge. El moviment, avançat per mitjans especialitzats i confirmat en les darreres hores, suposa un desafiament esportiu i personal per a una jugadora que ha dedicat tota la seva carrera a vestir la samarreta blaugrana.

L'acord entre Barça i Club Amèrica inclou una vinculació per dues temporades, cosa que dona marge a la futbolista per assentar-se i recuperar sensacions lluny de la pressió mediàtica de Barcelona. La presència d'altres exjugadores del Barça a la lliga mexicana, com la portera Sandra Paños, ha influït positivament en la decisió, aportant confiança en el projecte americà.

Aquesta sortida no és l'única que ha patit el Barça aquest estiu. El club ha oficialitzat també la marxa de peces importants com Ingrid Engen, Fridolina Rolfö, Judit Pujols i Ellie Roebuck. Aquests canvis obliguen el cos tècnic a reajustar rols i buscar reforços que garanteixin el nivell competitiu de les darreres campanyes.