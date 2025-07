Jota Jordi encén el Reial Madrid després de la signatura oficial de Lamine Yamal amb el Barça

El futbol sempre troba noves històries que desperten l'emoció i el debat. Per a molts aficionats, l'estiu sol ser un període de transició, entre rumors de fitxatges, renovacions esperades i els ecos de la temporada anterior. Tanmateix, hi ha moviments que transcendeixen l'habitual i marquen l'inici d'un nou cicle. Una nova era.

La renovació de Lamine Yamal fins al 2031 ha estat la gran notícia del mercat d'estiu per al Barça. La directiva ha apostat per blindar el jugador amb una clàusula de mil milions d'euros, un moviment que busca dissuadir qualsevol club interessat en el seu jove talent. Però el gran símbol del canvi arriba amb el dorsal: Lamine lluirà l'icònic número 10, un llegat que no només pertany a Leo Messi, sinó a tota la història blaugrana. Als millors jugadors de la història del club.

Aquest gest no és casualitat. Des de la direcció esportiva, el missatge és clar: confien en Lamine com el referent que guiarà el club en els pròxims anys. I és lògic, perquè les seves xifres en els partits de màxima exigència parlen per si soles. El jove extrem ha aconseguit marcar 3 gols i repartir 2 assistències en només 7 partits contra el Real Madrid, tots ells repartits en els quatre Clàssics disputats la darrera temporada. Un registre que demostra que el bo de Lamine no s'arronsa davant l'etern rival.

Jota Jordi desafia el madridisme amb el record de Messi

Les reaccions no s'han fet esperar, i un dels primers a prendre la paraula ha estat Jota Jordi, habitual tertulià d'El Chiringuito i veu reconeguda del barcelonisme mediàtic. En un vídeo publicat al seu canal, JJ llança un missatge directe a l'afició madridista: “Ha arribat el dia que tot madridista patia i desitjava que no arribés mai... Ja sabeu el que us ve. Una altra vegada, una altra vegada el malson d'un nen de la Masia, del Barça, més culer que jo, que portarà el 10”.

Jota Jordi no dubta a recordar els malsons que Leo Messi va provocar al Real Madrid durant 15 anys. Per al tertulià, el madridisme s'ha de preparar per a una etapa similar, aquesta vegada amb Lamine Yamal com a protagonista. El to desafiant del missatge ha calat a les xarxes socials, on milers d'aficionats han debatut sobre l'impacte d'aquesta renovació i el simbolisme de veure el '10' de nou en mans d'una joia de la pedrera.

Lamine Yamal i el seu idil·li amb el Clàssic: dades que espanten el Real Madrid

La relació de Lamine Yamal amb el Real Madrid va molt més enllà d'una rivalitat esportiva. En la seva curta carrera professional, l'extrem s'ha convertit en un dels grans malsons del conjunt blanc. Les seves actuacions als Clàssics han estat determinants: tres gols i dues assistències en només quatre partits davant el Madrid la darrera temporada. Especialment recordats són els marcadors molsuts com el 0-4 i el 2-5, cites on Yamal va brillar amb llum pròpia.

L'estil vertical, la capacitat per desbordar i el seu temple en els grans escenaris l'han convertit en el futbolista més temut per la defensa madridista. A més, la seva polivalència li permet actuar a totes dues bandes i adaptar-se a diferents variants tàctiques, cosa que afegeix un valor extra a l'esquema de Hansi Flick per a la pròxima campanya.