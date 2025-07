Leganés i Real Zaragoza es barallen per un porter amb experiència: fitxatge a cost zero

El mercat de fitxatges a Segona Divisió sempre deixa històries de rivalitat i urgències. Tant el Leganés com el Real Zaragoza comparteixen una situació: la necessitat de fitxar un porter experimentat i solvent, capaç de liderar des del darrere i aportar seguretat en moments crítics. El nom que més força ha agafat en les últimes hores reuneix totes aquestes condicions i ha encès la batalla entre Butarque i La Romareda.

El Real Zaragoza, després d'una campanya d'alts i baixos, busca construir un bloc fiable que el torni a l'elit. Mentrestant, el Leganés, acabat de descendir i amb urgències per refer la seva plantilla, no vol perdre ni un minut a tancar un fitxatge estratègic sota pals. Amb la pretemporada ja en marxa, ambdós clubs han posat sobre la taula les seves cartes per fer-se amb un porter que coneix el futbol espanyol com pocs.

Andrés Fernández: un historial d'experiència a les grans lligues i un repte vigent

El protagonista d'aquesta subhasta és Andrés Fernández, un porter la trajectòria del qual impressiona per la varietat de clubs i contextos en què ha rendit. Després de finalitzar contracte amb el Levante el passat 30 de juny, el veterà meta murcià, nascut el 1986, escolta propostes per continuar allargant la seva trajectòria. No sorprèn que el seu perfil sigui a l'agenda de directors esportius amb experiència, com Txema Indias a Saragossa. Tal com ha informat l'AS, encara que el Real Zaragoza lideri la subhasta per fer-se amb els seus serveis, el CD Leganés també està immers en la lluita.

| Levante UD

L'historial de fitxatges d'Andrés Fernández és la millor carta de presentació: va començar a la pedrera del Tenerife i, després de passar pel Mallorca B, va signar per Osasuna. D'allà va viure la seva primera gran cessió a la SD Huesca, on va ser el porter menys golejat de Segona Divisió a la campanya 2010-11. El seu rendiment a Pamplona li va obrir les portes d'equips històrics com el Granada i el Villarreal, tot i que també va patir una greu lesió de genoll durant la seva etapa al Submarí Groc que el va apartar set mesos dels terrenys de joc.

El porter murcià es va reinventar després d'aquest cop dur. Va viure l'experiència internacional a l'Oporto i, més tard, va tornar a la lliga espanyola per defensar els colors de l'Huesca i, finalment, del Levante. Amb el club granota ha estat peça clau en l'última promoció a Primera, demostrant que als seus 38 anys segueix mantenint el nivell i l'ambició intactes. De fet, acaba de guanyar el primer títol de la seva carrera: el de campió de Segona Divisió.

L'arribada d'Andrés Fernández interessa especialment a dos clubs per raons molt diferents. El Leganés, amb un límit salarial més elevat i després de la sortida de Dmitrovic a l'Espanyol, necessita un porter de garanties per iniciar el seu nou projecte a Segona. La direcció esportiva pepinera busca experiència i personalitat, dues qualitats que l'ex del Levante ofereix a cost zero. A més, el fet que arribi lliure permet un marge extra per negociar el salari i la durada del contracte, punts clau en aquest tipus d'operacions.

A Saragossa, l'aposta per Andrés és igual de ferma. El club aragonès, amb Txema Indias al capdavant, busca lideratge i maduresa en una plantilla que ha mancat d'estabilitat sota pals en les últimes temporades. Segons la font abans esmentada, ja s'ha produït un primer contacte entre ambdues parts, però la competència del Leganés podria elevar les xifres de l'acord i accelerar la decisió final. Per ara, el jugador valora les opcions amb la intenció d'allargar la seva carrera en un projecte il·lusionant i competitiu.