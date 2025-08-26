Gran notícia, desengany per a Manolo González: El Real Betis li roba un fitxatge a l'Espanyol

L'Espanyol s'ha estat movent amb força en aquest mercat de fitxatges, tancant fins a una desena d'incorporacions per reforçar una plantilla que ja competeix amb garanties a LaLiga. Tanmateix, una de les seves prioritats —un migcampista defensiu amb experiència— sembla haver pres un rumb inesperat. El nom de Guido Rodríguez, que fins fa uns dies sonava amb força per arribar a Cornellà-El Prat, ha reaparegut a l'agenda bètica.
Una oportunitat de mercat per al Betis
Segons va avançar el diari ABC, el Betis fa dies que està en converses amb l'entorn de Guido Rodríguez. L'argentí, actualment al West Ham, no travessa el seu millor moment a Anglaterra i busca una sortida que li torni el protagonisme competitiu. La fórmula ideal seria una rescissió de contracte que li permetés arribar lliure al Benito Villamarín. Això, això sí, requereix un esforç notable per part del jugador, que hauria d'acceptar una rebaixa substancial de la seva fitxa.
El retorn de Guido tindria tot el sentit des del punt de vista esportiu. Coneix la lliga, el vestidor i el sistema de Manuel Pellegrini, a més de ser un futbolista de rendiment immediat. Per a un Real Betis amb poc marge econòmic, el retorn d'un campió del món gratis és un cop d'efecte tan estratègic com emocional.
El disgust de l'Espanyol i la recerca d'alternatives
L'Espanyol havia sondejat la seva incorporació durant setmanes, i fins i tot des de Barcelona es filtrava que l'acord amb el jugador estava ben encarrilat. Tanmateix, les elevades pretensions del West Ham —que exigia incloure una opció de compra obligatòria— i el salari del migcampista van complicar l'operació.
Manolo González, conscient de la necessitat de reforçar la medul·lar, havia assenyalat Guido com una peça perfecta per experiència i capacitat per sostenir l'equip en els grans escenaris. L'operació semblava una oportunitat ideal, però l'interès del Betis ha canviat completament el panorama.
Així i tot, a l'entorn blanc-i-blau insisteixen que no està descartat i que continua sent una opció real si el futbolista no aconsegueix arribar a un acord definitiu amb els verd-i-blancs. L'Espanyol manté obertes altres vies.
Les condicions que marquen el futur de Guido
El gran obstacle per a qualsevol dels dos equips interessats és el mateix: el salari de Guido Rodríguez. A Londres percep una fitxa molt per sobre del que el Real Betis o l'Espanyol poden assumir totalment, cosa que obliga el futbolista a fer un esforç econòmic.
A Heliòpolis confien que el pes emocional pugui jugar a favor seu. Guido va viure alguns dels seus millors anys al Benito Villamarín, on era indiscutible i un dels líders del vestidor. El seu retorn, a més, encaixaria en el desig de Pellegrini de sumar experiència al centre del camp, un factor que podria decantar la balança.