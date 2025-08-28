Va costar 20 milions: Paunovic vol que el cedeixin a l'Oviedo per reforçar la defensa

El Real Oviedo busca solucions per consolidar el seu projecte a la màxima categoria del futbol espanyol. Han passat 24 anys des de l’última presència de l’equip 'carbayón' a Primera Divisió. Una de les prioritats del cos tècnic implica incrementar la solidesa i els recursos a la línia defensiva.
La direcció esportiva ha identificat un objectiu clar per satisfer aquesta demanda de l’entrenador. El club treballa intensament als despatxos per incorporar un futbolista amb experiència a Europa.
De fet, no seria el primer fitxatge relativament mediàtic dels asturians aquesta temporada. Ha arribat Ilic i va sonar Jovic, aquest últim ex del Real Madrid. L’operació, complexa des del punt de vista econòmic, podria significar un salt qualitatiu immediat.
El diagnòstic de Paunovic: una rereguarda que busca contundència
Veljko Paunovic considera fonamental afegir poder físic i aeri a la seva rereguarda per competir amb garanties. El tècnic serbi ha detectat la necessitat d’un especialista defensiu amb un perfil molt concret. Busca un central esquerrà dominant en el joc aeri, cosa que aportaria noves variants tàctiques.
Actualment, la plantilla compta amb defensors com David Costas, Dani Calvo i l'acabat d'incorporar Eric Bailly. L’arribada d’un altre efectiu augmentaria la competència interna i la profunditat de la banqueta per a una temporada exigent.
David Carmo, el perfil d’1,96m que encaixa al Tartiere
David Carmo respon perfectament a les característiques sol·licitades per l’entrenador del conjunt asturià. La seva alçada d’1,96 metres el converteix en una amenaça a totes dues àrees del terreny de joc. Va costar una mica més de 20 milions d’euros al Nottingham Forest, però no va acabar d’adaptar-se al futbol anglès. El seu valor actual ha baixat als 10.
Tot i no entrar als plans del Nottingham Forest, el seu rendiment a la campanya 2024/25 va ser notable. Durant la seva cessió a l’Olympiacos grec va disputar un total de trenta-quatre partits oficials. Va acumular experiència a la Superlliga, la copa local i la UEFA Europa League, demostrant la seva vàlua.
L’encaix del central al sistema defensiu del Real Oviedo
L’arribada de Carmo oferiria a Paunovic la possibilitat d’alinear una defensa amb un central esquerrà natural. Això facilitaria enormement la sortida de pilota des de la zona de creació de l’equip blau. La seva capacitat per guanyar duels individuals permetria a l’equip defensar més lluny de la seva pròpia porteria.
Podria formar una parella complementària amb qualsevol dels altres centrals, adaptant-se a un bloc baix o a una pressió alta. El seu fitxatge es veu com un moviment estratègic per enfortir el model de joc del tècnic.
No serà fàcil aconseguir la cessió fins al 2026
El principal obstacle per tancar l’operació resideix en l’elevat cost salarial del futbolista. El Real Oviedo explora la fórmula d’una cessió fins al final de la temporada. Aquest acord podria incloure una opció de compra no obligatòria per al club 'carbayón'.
Els dirigents blaus treballen contra rellotge per ajustar les xifres al límit salarial de la categoria. L’arribada de David Carmo podria, a més, accelerar la sortida d’Oier Luengo per equilibrar la plantilla.