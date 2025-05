Joan Laporta descobreix l'estratègia de Ronald Araujo: El Barça pren mesures

L'eliminació del FC Barcelona a les semifinals de la Champions League ha sacsejat el projecte esportiu de Hansi Flick, però també ha deixat en evidència que no tots a la plantilla estan connectats amb l'objectiu col·lectiu. Un dels noms que més ha sonat als despatxos del Camp Nou les últimes setmanes és el de Ronald Araújo.

El central uruguaià, considerat durant molt de temps un pilar a la rereguarda blaugrana, va protagonitzar una actuació més que qüestionable davant l'Inter de Milà. Va entrar des de la banqueta a la segona part, amb el Barça empatant una eliminatòria èpica, i va acabar desdibuixat en les dues jugades clau que van segellar el pas del conjunt italià.

Un historial europeu marcat per errors

No és la primera vegada que Araújo es veu involucrat en episodis dolorosos per al club a Europa. La temporada passada, davant el PSG, va ser expulsat de manera prematura al partit de tornada, quan el Barça comptava amb un avantatge que semblava decisiu. Aquell error va marcar la debacle que va seguir. En lloc de redimir-se aquesta temporada, ha tornat a caure en els moments clau, cosa que ha encès totes les alarmes.

El més preocupant, però, ha estat la seva actitud. En les declaracions posteriors al partit contra l'Inter, el defensa va evitar assumir responsabilitat directa i va suggerir que altres també havien fallat. Aquest discurs, interpretat per molts com una manca d'autocrítica, ha caigut molt malament al vestidor.

Un adeu ajornat des del gener

Els dubtes no són nous. Al mercat d'hivern, Araújo ja va intentar marxar amb destinació a la Juventus. Va ser la lesió d'Iñigo Martínez a la Supercopa el que va obligar a frenar l'operació. En aquell moment, el club i el cos tècnic li van demanar que es quedés. Fins i tot va signar una renovació fins al 2031.

Segons fonts del club, Deco li va prometre aleshores que, si a l'estiu continuava volent marxar, no li posarien traves. Ara, amb Cubarsí consolidat, Eric García recuperant confiança i Christensen amb un rol més definit, el tècnic Hansi Flick no considera Araújo intocable. Fins i tot s'han iniciat contactes amb l'entorn de Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen, com a possible reforç.

El nom del qual tots sospiten

La sensació als passadissos del Camp Nou és que Araújo ho té decidit. I encara que públicament manté la compostura, internament ja ha comunicat les seves intencions. No vol passar un altre any en un equip on sap que serà suplent habitual, i creu que el seu cicle ha acabat. El que faltava per confirmar és el seu destí… fins ara.

El gran gir d'aquest relat es produeix en saber-se que el Bayern de Munic està darrere seu. El club bavarès ja ha mostrat el seu interès de manera oficial i estaria disposat a abonar els 65 milions de la seva clàusula. El gegant alemany veu en Araújo el central perfecte per substituir Matthijs de Ligt, que apunta a la Premier.