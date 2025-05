Bomba, enxampat a Barcelona: Hansi Flick podria tenir nou porter

L'ambient a Barcelona està especialment revoltat en aquest final de maig. A la incertesa sobre el futur de diversos jugadors clau del FC Barcelona s'hi afegeix la necessitat de prendre decisions urgents a la porteria, una demarcació que serà protagonista del pròxim mercat de fitxatges. El club blaugrana es prepara per a una de les finestres de traspassos més decisives dels últims anys i, en aquest context, cada visita d'un futbolista internacional a la ciutat dispara els rumors i les especulacions.

Dibu Martínez a Barcelona: vacances familiars i rumors de mercat

En les últimes hores, una imatge viral ha posat el focus sobre Emiliano "Dibu" Martínez, el porter de l'Aston Villa i de la selecció argentina. Segons va captar Jijantes FC i va mostrar a les seves xarxes socials, el Dibu ha aterrat a Barcelona juntament amb la seva família per gaudir d'uns dies lliures. No ha trigat a córrer la veu sobre la seva presència, sobretot perquè la ciutat comtal s'ha convertit en epicentre dels moviments de mercat, especialment quan grans agents com Jorge Mendes també es troben a la capital catalana.

La presència simultània de Jorge Mendes, que a més de gestionar el futur de Lamine Yamal i Ansu Fati també representa Emiliano Martínez, ha afegit picant a la història. Alguns mitjans han deixat caure la idea que el porter argentí voldria jugar al Barça, tot i que fins ara no hi ha constància de cap contacte oficial entre el club i l'entorn del futbolista. Tot apunta, segons les fonts consultades, que es tracta simplement d'unes vacances, però la incertesa sobre el futur sota pals del Barça dona peu a tota mena de teories.

| Twitter

La porteria del Barça és una de les grans incògnites d'aquest estiu. Marc-André ter Stegen, indiscutible durant els últims anys, arriba després d'un llarg període de lesió i el seu nivell per a l'inici del pròxim curs és una incògnita. A això s'hi suma la imminent sortida d'Iñaki Peña i els dubtes en l'operació amb Szczesny, que encara no ha respost a l'oferta de renovació que té damunt la taula.

En aquest escenari, la direcció esportiva liderada per Deco treballa amb diverses opcions a la recambra. Joan García (Espanyol) és el gran objectiu, tot i que no es descarten alternatives com Bart Verbruggen (Brighton), noms que han sonat amb força les últimes setmanes i que compleixen amb el perfil de porter jove, amb projecció i bon joc de peus. L'aparició d'Emiliano Martínez a la ciutat ha encès el debat sobre si podria afegir-se a la llista de futuribles, però de moment no existeix cap indici seriós que el relacioni amb una oferta formal del Barça.

Temporada de Dibu Martínez: regularitat i rendiment d'elit

La trajectòria d'Emiliano Martínez aquesta temporada reforça el seu estatus com un dels porters més fiables d'Europa. L'argentí ha disputat un total de 53 partits oficials amb l'Aston Villa entre Premier League, Champions League i FA Cup, sumant més de 4.600 minuts sota pals. Els seus registres no passen desapercebuts: ha mantingut la porteria a zero en 16 ocasions i ha estat clau perquè l'equip anglès hagi aconseguit lluitar a la zona alta i hagi estat molt a prop de tornar a la màxima competició continental. Finalment, s'han classificat per a l'Europa League.

Aquestes xifres reforcen el cartell de Martínez, que als seus 32 anys encara té contracte amb l'Aston Villa fins al 2029, tot i que la seva emotiva acomiadada en l'últim partit a casa va fer saltar totes les alarmes sobre el seu futur immediat. L'últim partit a Villa Park va deixar imatges d'un Dibu Martínez visiblement emocionat i amb gestos de comiat cap a l'afició, cosa que va encendre el debat sobre una possible sortida aquest estiu.