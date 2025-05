Deco i Flick coincideixen, davanter trobat: Fitxatge de 40 milions per al Barça

L'FC Barcelona continua dissenyant el seu full de ruta per al mercat de fitxatges d'aquest estiu. Amb una economia encara ajustada i el Fair Play financer marcant cada pas, el club català busca operacions intel·ligents que reforcin la plantilla sense comprometre la viabilitat del projecte.

En aquest context, ha sorgit un nom que ha encès les alarmes als passadissos del Camp Nou i que no és aliè al radar culer: un davanter de renom, amb experiència a l'elit i que ara podria estar més a prop que mai.

La Premier, territori temptador

La lliga anglesa és des de fa anys un mercat complicat per al Barça. Els preus són elevats, els salaris desorbitats i la competència ferotge. Tanmateix, també és una pedrera inesgotable de talent. No és la primera vegada que el Barça es fixa en un perfil Premier per reforçar el seu atac. Aquesta vegada, el context sembla especialment favorable.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Segons apunten diversos mitjans britànics i confirma el periodista Fabrizio Romano, el Manchester United ha fixat un preu concret per desprendre's d'una de les seves grans figures. El club anglès estaria disposat a deixar-lo sortir per 40 milions de lliures esterlines, que equivalen a uns 46 milions d'euros.

El jugador agrada… i molt

Tant Deco com el tècnic Hansi Flick han mostrat el seu interès a incorporar aquest futbolista. Consideren que encaixaria perfectament en el sistema ofensiu del Barça i que podria aportar una combinació de velocitat, potència física i gol que ara mateix només ofereix, en part, Lamine Yamal.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

De fet, segons informa Matteo Moretto, ja hi ha hagut contactes recents entre el club blaugrana i l'entorn del jugador. Tot i que les negociacions encara són en una fase preliminar, l'interès és ferm i s'han produït converses que apunten a una possible operació si el Barça aconsegueix quadrar els seus números.

Un fitxatge amb potencial immediat

El Barça no busca únicament una promesa de futur, sinó un jugador que pugui rendir des del primer minut. Amb la necessitat de competir tant a LaLiga com a Europa, i la sortida d'alguns perfils ofensius com Ansu Fati o fins i tot la possible venda de Raphinha, és fonamental incorporar peces que elevin el nivell de la plantilla.

Aquest jugador en qüestió no només té experiència a la Premier League, sinó també en competicions europees, en partits de màxima exigència i en contextos de pressió. És un futbolista madur, però encara jove, amb recorregut per davant i marge de millora si se'l situa en l'ecosistema adequat.

El que el Barça està valorant

La direcció esportiva sospesa ara com dur a terme l'operació. Tot i que el preu de 40 milions de lliures no és desorbitat, sí que requereix alliberar massa salarial i, probablement, tancar alguna sortida important. L'objectiu seria tancar l'operació abans de l'inici de la pretemporada, perquè el jugador pugui adaptar-se ràpidament al nou entorn.

En aquest sentit, el club ja es mou: hi ha reunions previstes, agents contactats i un full de ruta clar. Tot apunta a què el Barça està disposat a apretar per aquest jugador si no sorgeixen imprevistos en els seus comptes.

I el nom del jugador és…

El davanter que ha provocat aquest moviment intern al Barça no és altre que Marcus Rashford. El davanter del Manchester United, internacional anglès, és el gran desitjat pel Barça per reforçar la seva davantera aquest estiu. El seu perfil encaixa amb el que Flick busca, i la seva arribada al Camp Nou podria ser una de les bombes del mercat.