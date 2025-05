Eufòria a l’afició del Barça: El missatge de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ha tancat la seva tercera campanya amb el FC Barcelona demostrant que el seu instint golejador continua intacte. Als seus 36 anys, lluny de desaccelerar, el davanter polonès ha signat una de les seves temporades més prolífiques des que va aterrar al Camp Nou. L'ex del Bayern ha fet callar aquells que dubtaven del seu rendiment per l'edat.

Temporada de rècord

La temporada 2024-2025 ha estat sens dubte el seu millor curs com a blaugrana. Lewandowski ha sumat un total de 42 gols en 52 partits, repartits entre LaLiga (27), la Champions League (11), la Copa del Rei (3) i la Supercopa d'Espanya (1). Amb aquestes xifres, el polonès ha arribat als 101 gols com a jugador del Barça.

Tot i que una lesió a mitja temporada li va impedir lluitar pel Pichichi i per la Bota d'Or, que finalment va ser per a Kylian Mbappé amb 31 gols, Lewandowski ha demostrat estar entre els davanters més eficaços d'Europa. La seva capacitat per aparèixer en els moments clau i el seu lideratge han estat claus per al rendiment de l'equip.

| FCB

El llegat que segueix creixent

Al llarg de la temporada, l'ex del Bayern de Munic no només ha demostrat que continua tenint el mateix olfacte de sempre, sinó que ha evolucionat en el seu rol dins el sistema de Hansi Flick. Amb menys necessitat de desgast físic, Lewy ha aprofitat millor els espais, s'ha involucrat més en la creació de joc i ha estat una referència també fora de l'àrea.

Per si no fos prou, Ferran Torres ha fet un pas endavant en el seu rendiment, oferint una alternativa fiable per donar descans al polonès en certs partits. Tot i així, la presència de Lewandowski ha continuat sent diferencial, tant per al joc com per a l'ànim del grup.

| YouTube

Un missatge directe a l'afició

Després de l'últim partit a San Mamés, Lewandowski va voler parlar directament als seguidors culers. En un vídeo difós pel club a les xarxes socials, el davanter es va mostrar emocionat i agraït:

"Hola culers, com esteu? He de dir que estic molt orgullós de l'equip. Estic molt orgullós del que hem aconseguit aquesta temporada i crec que vosaltres esteu molt contents amb el que hem aconseguit sobre la gespa. Moltes gràcies pel suport. Ens veiem la temporada vinent. Adeu."

El final que tothom esperava

Amb aquestes paraules, Lewandowski ha deixat clar que continuarà al Barça la pròxima temporada, dissipant qualsevol rumor sobre una possible sortida. Malgrat les especulacions en alguns mitjans sobre ofertes del futbol àrab o de la MLS, el polonès ha reafirmat el seu desig de continuar competint al màxim nivell.

El Barça, per la seva banda, no té cap intenció de desprendre's d'un dels seus grans referents ofensius. Amb contracte en vigor i xifres que el situen com un dels millors golejadors del continent, Lewandowski continuarà liderant l'atac blaugrana. I ho farà, com sempre, marcant gols.