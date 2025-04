Jagoba Arrasate i el Mallorca prenen una clara decisió amb Woiski

En el futbol modern, les decisions contractuals no només marquen carreres, sinó que també defineixen qui entra al camp... i qui es queda a la banqueta. Aquesta és precisament la situació que viu una de les majors promeses del Mallorca, que, malgrat el seu talent, ha passat a un segon pla per negar-se a renovar el seu contracte.

Un any complicat dins i fora del camp

Aquesta temporada no ha estat fàcil per al jugador, que malgrat ser un dels noms amb més projecció de Son Bibiloni, ha tingut molt poc protagonisme. La seva decisió de no estendre el seu vincle amb el club ha provocat un “càstig” silenciós: absència en les convocatòries i pèrdua de minuts al camp. Encara que forma part del filial i ha rendit quan se li ha donat l'oportunitat —amb 5 gols en 11 partits—, la sensació d'estancament ha estat evident.

| YouTube, XCatalunya

Aquesta situació contrasta amb la seva trajectòria internacional. A la Selecció Argentina Sub-20, és un habitual. Allà, el seu talent no passa desapercebut i la seva capacitat per marcar diferències el manté com un dels jugadors més destacats de la seva generació. Un contrast que fa encara més evident la desconnexió entre el seu potencial i el tracte rebut per part del club bermelló.

Interès creixent des d'Europa i Sud-amèrica

I com era d'esperar, diversos equips no han trigat a mostrar interès per fer-se amb els seus serveis. De fet, ja ha rebut ofertes des de dues lligues molt diferents, però amb projectes esportius ambiciosos. Des dels Països Baixos, un club que sol apostar per talent jove va posar sobre la taula una proposta de fins a 600.000 euros per temporada. I des d'Argentina, un altre dels grans del continent —el que més vegades ha aixecat la Copa Libertadores— també va tantejar la seva incorporació l'estiu passat, encara que el club balear va rebutjar l'oferta en aquell moment.

| @osasuna

Però els escenaris han canviat. Aquest estiu, el jugador quedarà lliure, i aquells que l'han seguit de prop podrien moure's de nou amb un avantatge clar: ja no hi ha clàusules ni intermediaris que el frenin.

Un adeu silenciós que fa mal a la pedrera

El més dur d'aquest tipus de sortides no és només la pèrdua esportiva, sinó el que significa per a l'afició i per a la pedrera. El jugador, criat a les instal·lacions de Son Bibiloni, és un dels ídols silenciosos d'aquells que han crescut amb ell al club. La seva marxa gratuïta recorda episodis recents viscuts per l'Espanyol, on diverses promeses van marxar sense deixar ingressos i deixant un buit difícil d'omplir.

I finalment, la gran revelació

Després de setmanes de rumors, declaracions creuades i una evident falta d'entesa, es confirma: Àlex Woiski abandonarà el Mallorca al final de la temporada, després de negar-se a renovar el seu contracte. El jove davanter hispano-argentí, cobejat per equips com Feyenoord i River Plate, posarà fi a la seva etapa a l'illa. Una sortida amarga per a un talent brillant que, als seus 19 anys, buscarà triomfar lluny del club que el va veure créixer.