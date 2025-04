El Rayo Vallecano posa els seus ulls en un futbolista del Còrdova

per Iker Silvosa

El mercat de fitxatges d'estiu s'acosta ràpidament i el Rayo Vallecano ja està movent les seves peces per potenciar la seva plantilla de cara a la pròxima temporada. Actualment lluitant per una plaça en competicions europees, el club de Vallecas ha dirigit la seva atenció cap a LaLiga Hypermotion, concretament cap a un jove talent que està destacant notablement a les files del Còrdova.

El conjunt dirigit per Íñigo Pérez està vivint una de les seves temporades més il·lusionants en els últims anys. La possibilitat d'assolir competicions europees no només ha renovat l'ànim de la seva afició, sinó que també ha impulsat la direcció esportiva a treballar intensament per identificar futbolistes amb potencial que puguin millorar la plantilla a curt i llarg termini.

| Córdoba C.F.

Precisament, un dels jugadors que més està cridant l'atenció a Vallecas és Álex Sala, migcampista del Córdoba CF, segons ha informat Estadio Deportivo. La seva destacada temporada no ha passat desapercebuda per als ojeadors del Rayo, que ja el consideren una prioritat per reforçar el centre del camp en la pròxima campanya.

Talent pur

Álex Sala, de només 22 anys, s'ha convertit en un dels protagonistes principals del Còrdova, gràcies al seu enorme rendiment durant aquesta temporada a LaLiga Hypermotion. En 32 partits disputats fins ara, Sala ha demostrat la seva eficàcia i capacitat ofensiva anotant 5 gols i proporcionant altres tantes assistències. Aquests números l'han col·locat al radar de diversos equips de Primera Divisió, a més del Rayo Vallecano.

La seva evolució no és casualitat. Sala va arribar al Còrdova des del Girona després de no comptar amb oportunitats suficients amb el tècnic Míchel. Després d'una exitosa primera temporada cedit, va aconseguir ascendir des de la Primera RFEF, convertint-se ràpidament en un dels jugadors més estimats per l'afició cordovesa.

Álex Sala destaca per ser un migcampista creatiu, amb gran visió de joc, que no només té arribada a l'àrea rival sinó que també participa activament en la generació de jugades ofensives. El seu estil s'adapta perfectament al model de joc intens i dinàmic que promou Íñigo Pérez al Rayo Vallecano.

La joventut del jugador, sumada al seu compromís demostrat a Còrdova, el converteixen en una inversió estratègica ideal per a un equip que aspira a fer un pas endavant en competitivitat. El seu fitxatge no seria només pensant en el present, sinó amb una visió clara cap al futur del club.

El major obstacle que enfrontarà el Rayo per concretar el fitxatge és la situació contractual del jugador. Álex Sala té contracte vigent amb el Còrdova fins al juny de 2026, cosa que significa que qualsevol operació requerirà una negociació econòmica important entre ambdós clubs.

No obstant això, la possibilitat de jugar a Primera Divisió podria ser una carta determinant per convèncer el futbolista català de fer el salt a Vallecas. Sala, malgrat les especulacions sobre el seu futur, ha mostrat en tot moment un compromís ferm amb el seu actual club: "A partir de la salvació, tots tenim la il·lusió de veure fins on podem arribar", va comentar recentment el jugador.