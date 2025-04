Habemus culebró: València, Mallorca i Alabès van a per la revelació de LaLiga

La temporada 2024/2025 de LaLiga EA Sports s'acosta a la seva recta final i molts equips ja pensen a reforçar-se amb vista a la pròxima campanya. En aquest període de decisions ràpides i fitxatges estratègics, els clubs busquen aprofitar oportunitats úniques al mercat, especialment jugadors que finalitzen contracte a l'estiu. En aquest escenari destaca el cas del CD Leganés, equip que lluita per mantenir les seves figures clau per continuar sent competitiu.

Entre els seus jugadors més determinants figura Dani Raba, la continuïtat del qual al club pepiner està més en l'aire que mai. La possible sortida del davanter càntabre ha despertat gran interès en alguns equips importants de Primera Divisió.

A falta de poques jornades perquè conclogui la competició, Dani Raba està realitzant una temporada excel·lent en l'àmbit individual. Tot i haver disputat únicament el 52% dels minuts possibles a LaLiga, Raba ha tingut participació directa en el 34% dels gols anotats pel seu equip. Aquesta eficiència ofensiva el converteix en una autèntica revelació i un dels jugadors més cotitzats en la recta final del campionat.

Durant l'actual campanya de lliga, Raba ha disputat 23 partits en els quals ha signat 7 gols i ha repartit 3 assistències. A més, la seva intensitat competitiva l'ha portat a rebre 5 targetes grogues, demostrant també la seva implicació i caràcter al terreny de joc. La seva versatilitat tàctica és una altra virtut clau, sent capaç d'adaptar-se tant a les bandes com a posicions més centrals de l'atac, cosa molt valorada pels tècnics interessats en ell.

Valencia, Mallorca i Alavés a l'aguait

El futur de l'atacant està més obert que mai a causa que el seu contracte acaba el pròxim 30 de juny, situació que el converteix en un objectiu prioritari per a equips com Valencia, Mallorca i Alavés, segons han informat des de Relevo. Cada club presenta un context particular que podria ser decisiu per al futbolista.

El Deportivo Alavés està mostrant un especial interès en Raba, encara que la seva arribada dependria en gran mesura de si l'equip aconsegueix finalment mantenir-se en l'elit del futbol espanyol. En cas d'aconseguir la permanència, apostarien fort per ell com un reforç clau en atac.

D'altra banda, Valencia i Mallorca compten amb un avantatge addicional: la possibilitat de disputar competicions europees la pròxima temporada. Aquesta possibilitat seria un atractiu determinant per convèncer Dani Raba, qui podria veure's seduït per fer un salt significatiu en la seva carrera i competir internacionalment.

Dani Raba, format inicialment al Bansander, va saltar a l'elit amb el Villarreal, club en el qual va debutar a Primera Divisió durant la temporada 2017/2018. No obstant això, després de diverses cessions i etapes irregulars en clubs com Huesca i Granada, la seva arribada al Leganés el 2022 va suposar un punt d'inflexió decisiu.