NI Joan Garcia ni Omar: El futbolista de l'Espanyol que vol Simeone a l'Atlètic

La direcció esportiva de l'Atlètic de Madrid continua pentinant el mercat a la recerca d'oportunitats estratègiques, especialment aquelles que puguin reforçar la seva plantilla sense un gran desemborsament. Entre els perfils que més interessen es troben jugadors polivalents, amb experiència en l'elit i disponibles sense cost de traspàs. I un dels noms que ha despertat més interès en els últims dies compleix amb tots aquests requisits.

Una temporada destacada, encara que a l'ombra

Amb 26 anys i en el millor moment de la seva carrera, aquest futbolista ha signat una temporada notable que el col·loca entre els atacants nacionals més en forma del campionat. Ha sumat deu gols, la seva millor marca personal en l'elit, i ha estat decisiu en partits clau, demostrant maduresa, lideratge i un compromís absolut amb els colors que defensa. A més, la seva versatilitat li permet ocupar diverses posicions ofensives, cosa que el converteix en un recurs molt atractiu per a equips amb exigències tàctiques com l'Atlètic.

| XCatalunya, Atlético de Madrid

En el seu actual club, on és un dels capitans i un referent emocional per a l'afició, saben que la seva continuïtat no està assegurada. Encara que existeix la voluntat de renovar-lo, tot depèn de si l'equip aconsegueix o no mantenir-se en la màxima categoria. Una situació que deixa el jugador en un llimb contractual i que ha provocat que diversos clubs s'acostin per sondejar la seva disponibilitat.

Interès creixent des de diversos fronts

En les últimes setmanes, diversos equips de Primera Divisió han mostrat interès a fer-se amb els seus serveis. Un d'ells va ser el Sevilla, al qual fins i tot se li va arribar a vincular amb un acord tancat. No obstant això, tant el club actual del jugador com el propi protagonista es van afanyar a desmentir-ho. Tot i així, el soroll al voltant del seu futur no ha cessat, i ara ha aparegut un nou pretendent amb molt més pes.

| XCatalunya, Atlético de Madrid

La possibilitat de fitxar aquest futbolista, lliure i amb més de 200 partits entre Primera i Segona, no ha passat desapercebuda per a una de les secretaries tècniques més actives del mercat. A més, el fet que ja tingui experiència en diferents contextos competitius, incloses cessions i moments de pressió màxima com un playoff d'ascens, el converteix en un perfil ideal per a projectes ambiciosos.

Un cop emocional per al seu club actual

La seva marxa seria un dur revés per al seu equip, especialment per tractar-se d'un jugador de la casa, canterà i símbol del vestidor. No seria la primera vegada que el club veu marxar a cost zero una de les seves joies, com ja va succeir recentment amb altres talents sorgits de la seva pedrera. Aquesta situació ha generat frustració entre l'afició, que veu com els ídols locals escapen sense deixar ingressos a canvi.

I és que l'atacant en qüestió va ser el gran heroi de l'últim ascens, marcant un doblet a la final del playoff. Una gesta que el va convertir en ídol. Ara, però, sembla que el seu futur s'allunya d'aquest escut.

I qui és el jugador que ha encisat l'Atlètic?

Amb els contactes ja iniciats entre l'entorn del futbolista i la direcció esportiva del club matalasser, tot apunta que l'Atlètic de Madrid podria haver trobat una oportunitat d'or en un nom que ja coneixen molt bé a Cornellà-El Prat. Es tracta de Javi Puado, un dels atacants més determinants del RCD Espanyol... i, potser, la pròxima incorporació del Metropolitano.