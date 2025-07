El Inter de Miami busca nuevo socio para Messi: Van a por un jugador del Atlético, 25M

El ambiente en Inter Miami está marcado por una mezcla de ambición y presión tras su paso por el Mundial de Clubes. El club de Florida, que ha vivido un salto de calidad en los últimos meses, sabe que para dar el siguiente paso en la MLS necesita reforzar el plantel. En este contexto, el foco está puesto en fortalecer la zona de creación y circulación de balón, donde las necesidades son cada vez más evidentes de cara al exigente calendario que se avecina.

En las últimas horas, el nombre de un mediocampista argentino ha sacudido el mercado de fichajes. Según ha informado el periodista Ekrom Konur, Inter Miami ya trabaja en la incorporación de Rodrigo De Paul, futbolista del Atlético de Madrid y uno de los grandes amigos de Messi dentro y fuera del campo.

La gestión estaría encabezada por Jorge Mas, propietario del club, quien habría tomado la iniciativa de contactar al entorno del jugador para conocer su disponibilidad.

Esta operación podría suponer un salto de calidad para el mediocampo del equipo estadounidense. De Paul es campeón del mundo con Argentina y cuenta con una experiencia internacional que encajaría perfectamente en el esquema del Inter Miami, especialmente tras las recientes palabras del técnico Javier Mascherano reclamando refuerzos para elevar el nivel del equipo.

La realidad, sin embargo, es que Atlético de Madrid no lo dejaría salir a cualquier precio, situando la cifra en torno a los 25 millones de euros y recordando que el contrato del jugador sigue vigente hasta 2026.

El papel de De Paul en el Atlético y la percepción de la afición

Esta temporada, Rodrigo De Paul no ha alcanzado el rendimiento que se esperaba en el Atlético de Madrid. Aunque su figura sigue siendo querida por la afición colchonera, muchos consideran que ya no tiene el nivel para ser titular en un equipo que aspira a pelear por todo. Su salida, por tanto, no sería vista como un drama, especialmente si el club logra una buena compensación económica.

A sus 31 años, De Paul ha demostrado ser un futbolista polivalente, capaz de adaptarse a diferentes esquemas y roles, y eso lo hace atractivo para un club como Inter Miami, que busca no solo calidad sino también experiencia en partidos clave. Además, la sintonía personal y deportiva con Messi es un factor que juega a favor de la operación: ambos han compartido vestuario en 62 ocasiones con la selección argentina, consolidando una conexión táctica y anímica que podría ser fundamental para el grupo.

Las necesidades de Inter Miami y la presión del calendario

Después de un buen papel en el Mundial de Clubes —donde el equipo superó la fase de grupos ante rivales como Al Ahly, Palmeiras y Porto, pero cayó ante el PSG en octavos de final—, Inter Miami se ha volcado en la MLS con el objetivo de escalar posiciones. Actualmente, el conjunto de Florida acumulan 32 puntos en 17 partidos. Eso sí, cuentan con cuatro duelos menos en su haber que el resto de competidores y están a 10 puntos del liderato.

La falta de refuerzos ha sido un tema de debate. Mascherano, en conferencia de prensa, fue claro al señalar que el club no ha podido incorporar los jugadores que él consideraba necesarios. En este escenario, la llegada de De Paul podría suponer no solo un salto de calidad, sino también un mensaje claro al resto de la liga: Inter Miami está dispuesto a luchar por todo y rodear a Messi de los mejores socios posibles.