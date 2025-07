Iago Aspas ajuda Claudio Giráldez en un fitxatge pel Celta de Vigo

A Vigo s'hi respira una atmosfera molt diferent de la d'anys anteriors. El Celta, després d'una temporada per al record, ha aconseguit per fi el bitllet per a l'Europa League. El salt de nivell és inqüestionable i, amb ell, l'exigència al vestidor i als despatxos creix a cada hora que passa. El club ho sap: la plantilla s'ha de reforçar per competir en competició continental i evitar qualsevol ensurt que enterboleixi un moment tan il·lusionant.

Dins del vestidor, Iago Aspas continua sent el rostre i el cor de l'equip. Però en els últims mercats ha demostrat que també és un recurs de valor fora del camp. La seva intervenció directa va ser determinant en l'arribada de Marcos Alonso, gestionant personalment els primers contactes i suavitzant qualsevol dubte que pogués frenar l'acord.

Ara, amb el mercat d'estiu obert i la necessitat d'afegir experiència, el club ha tornat a posar la mirada en perfils de gran recorregut. La directiva busca no només qualitat sobre la gespa, sinó també capacitat de lideratge per guiar els joves talents que han impulsat l'equip durant l'últim any. En aquest sentit, Aspas, que manté bona relació amb diversos futbolistes del panorama nacional, torna a estar molt present en les converses de fitxatges, especialment en aquelles operacions que requereixen confiança i un enfocament proper.

| RTVE

Una plantilla renovada per a l'Europa League

El repte de l'Europa League ha obligat el Celta a accelerar els moviments. Tres incorporacions ja són oficials: Ilaix Moriba, un migcampista de potència física i joventut que ja va estar cedit el curs passat; Ferran Jutglà, davanter polivalent que aporta verticalitat i rematada; i el porter romanès Ionut Radu, garantia sota pals en una temporada que serà de màxima exigència. Tots ells arriben amb la missió de donar profunditat i competència interna a un grup que ha demostrat talent, però que ara s'ha de mesurar contra grans equips d'Europa.

Però el club no es conforma. El perfil de César Azpilicueta encaixaria a la perfecció en un projecte que necessita jerarquia en defensa i experiència internacional. La direcció esportiva estudia l'operació, segons SuperDeporte, i Aspas podria tenir reservat un paper fonamental en la negociació, com ja va passar amb altres arribades recents. La connexió de vestidor i el pes de la paraula d'un capità com el moañès poden ser determinants per convèncer jugadors amb moltes alternatives al mercat.

De fet, en una entrevista de fa unes setmanes en va parlar: "Per ara no l'he trucat, però tinc el seu número de quan vam coincidir a la Selecció. És un bon noi i això és important per a nosaltres com a grup. No sé si és el que fitxarem, però és el tipus de perfil que ens va bé amb tota la gent jove que hi ha"