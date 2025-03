La 'humiliació' de Lamine Yamal a Gavi que encanta als seguidors del Barça

Els èxits dels equips no succeeixen per art de màgia. Hi ha molts factors que expliquen que una plantilla sigui capaç d'explotar el seu talent i obtenir resultats luxosos. Perquè, de vegades, moltes, no n'hi ha prou amb disposar de grans noms al vestidor. És fonamental, pràcticament neuràlgic, que es formi una cohesió entre tots els integrants d'un planter. Sense això, és complicat que les coses surtin bé.

I al Barça, un equip ple de nois joves i desacomplexats, el bon rotllo sobra. Fins i tot també amb els més veterans. I això, a la llarga, s'acaba notant. El de Hansi Flick no és un elenc especialment ostentós pel que fa a noms, obviant algunes excepcions, però sí que és un ens coral. I entrenar i competir amb aquest ambient és quelcom embriagador per als futbolistes.

| FCB

Nosaltres, els que som aliens a la família culé, els que ho vivim des de fora, ho percebem de diverses maneres. Però, sens dubte, el canal més evident pel qual ens arriba aquest bon rotllo és mitjançant les xarxes socials. A través de les diverses plataformes digitals, els jugadors es van comentant uns als altres; en moltes ocasions, fins i tot vacil·lant-se.

I en aquest terreny, així com també passa al verd, un dels més notoris és, sens dubte, Lamine Yamal. Entre els seus balls a TikTok amb el seu germà i els 'zascas' que brinda als seus companys, el jove talent ens regala diversos titulars que, durant una estona, ens fan oblidar-nos del merament esportiu. I ha tornat a passar.

El vacil·le de Lamine a Gavi

Dimarts, en vigílies del duel entre Barça i Benfica, l'equip blaugrana es va exercitar a l'Estadi Da Luz, l'escenari de l'anada dels vuitens de final de la Champions. Al acabar la posada a punt, Gavi va penjar una història a Instagram en la qual sembla estar rematant de manera molt estètica un centre lateral. Ho fa amb aquest meravellós recurs que tant sorprèn els futbolers, la xilena.

Fins aquí tot bé. Una mostra més de l'incommensurable talent del sevillà. Però llavors va arribar Lamine Yamal per apagar els focs de delit i va deixar les coses clares. Tot just havien passat 20 minuts des de la publicació de la imatge quan l'atacant li va respondre el següent: "Vendehúmos, ni li has donat". Evidentment, un vacil·le entre col·legues. A saber si és cert o no.

I això, per descomptat, va fer bavejar tots els aficionats culés, encisats amb la bona relació que impera entre els futbolistes del Barça. Una autèntica guspira, tenint en compte que fins no fa tant això no era així. I amb això, el bon rotllo i el talent, el combinat blaugrana es presenta en l'últim terç del curs amb serioses i reals possibilitats de guanyar el triplet. Sens dubte, és una basa fonamental.