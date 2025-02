El ball més viral de Lamine Yamal i la seva mare... i tothom es fixa en el germà

Enmig de la voràgine del futbol d'elit, de vegades els moments més senzills són els que més capturen l'atenció dels aficionats. Lamine Yamal, la jove estrella del FC Barcelona, ha tornat a convertir-se en viral, però aquesta vegada no pel seu talent al camp, sinó per un ball amb la seva mare, Sheila Ebana, que ha conquerit les xarxes socials. No obstant això, hi ha un detall al vídeo que ha cridat encara més l'atenció: el seu germà petit.

Sheila Ebana, que ja compta amb gairebé 300.000 seguidors a TikTok, va compartir fa uns dies un vídeo en què apareix amb el seu fill gran realitzant una coreografia de la cançó 'Azul' de J Balvin. L'escena és tan natural com divertida. Lamine Yamal, vestit amb roba esportiva i una gorra, segueix els passos de la seva mare, que llueix un elegant vestit negre. La química entre ambdós és innegable i la seva complicitat ha fet que el vídeo acumuli milions de reproduccions i 'm'agrada'.

| FCB

Però mentre mare i fill es porten els focus, hi ha un petit detall al vídeo que no ha passat desapercebut per als seguidors més atents: en una cantonada de la imatge, d'esquena i completament aliè al ball, es troba Keyne, el germà menor de Lamine Yamal, concentrat en una tauleta mentre reprodueix un vídeo a YouTube. La seva actitud relaxada i natural ha provocat centenars de comentaris a les xarxes, convertint-lo en una de les estrelles inesperades de la publicació.

De les xarxes a la gespa: la importància de Lamine Yamal al Barça

Aquest vídeo arriba en un moment crucial per al Barça i per al mateix Lamine Yamal. Només unes hores després de la seva publicació, el jove extrem va saltar a la gespa de Montjuïc per disputar el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei davant l'Atlètic de Madrid. El partit va acabar en un vibrant 4-4, i Lamine va ser determinant amb una assistència clau en l'empat del seu equip. El seu rendiment continua sent vital per al conjunt de Hansi Flick, que confia en el seu desequilibri i creativitat per afrontar el tram més exigent de la temporada.

Malgrat els dubtes que hi havia sobre el seu estat físic després de rebre una forta trepitjada en l'últim partit de lliga, el vídeo de la coreografia amb la seva mare va deixar entreveure que el jove crack estava en plena forma. Encara que els seus seguidors van analitzar fins al més mínim detall de la seva vestimenta per intentar descobrir si tenia el peu embenat, res no va impedir que el jugador demostrés el seu talent sobre la gespa.

El fenomen Keyne: el germà menor que es roba l'atenció

Més enllà de Lamine Yamal i la seva mare, la presència del seu germà Keyne al vídeo ha causat un rebombori inesperat. El petit ja ha aparegut en diverses publicacions amb el jugador del Barça i fins i tot ha assistit a actes amb ell. La relació entre ambdós és estreta i cada vegada que apareix a les xarxes, es guanya l'afecte del públic.