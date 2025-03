L'Alabès s'acosta al pou de Segona i el València li vol treure un jugador

per Iker Silvosa

El Valencia CF i el Deportivo Alavés estan vivint una temporada molt complicada a LaLiga, tots dos submergits en una preocupant lluita per mantenir la categoria. No obstant això, les dinàmiques actuals són ben diferents. Mentre el Valencia sembla haver trobat per fi una certa estabilitat que el col·loca en una tendència ascendent, l'Alavés continua en una crisi profunda de resultats que li impedeix abandonar la zona de descens.

Precisament, aquesta delicada situació esportiva podria marcar el futur immediat d'Antonio Blanco, migcampista clau en el conjunt basc. I és que, tal com ha informat Fichajes.net, si els babazorros acaben baixant, el Valencia intentaria el fitxatge del canterà del Real Madrid.

Antonio Blanco: talent i sacrifici enmig de la crisi

Antonio Blanco ha estat un dels jugadors més regulars en l'actual temporada del Deportivo Alavés, disputant un total de 26 partits entre LaLiga i Copa del Rei, acumulant 1.881 minuts. Encara que les seves estadístiques ofensives no són destacables, amb només una assistència en tota la campanya, la seva tasca al camp va més enllà dels números ofensius: es tracta d'un migcentre amb gran capacitat de recuperació, distribució i control de la pilota, qualitats altament valorades en un futbol competitiu.

No obstant això, malgrat la seva regularitat i compromís, l'Alavés no ha trobat l'estabilitat necessària a la lliga. Els mals resultats esportius, combinats amb una falta evident de reacció al terreny de joc, col·loquen l'equip en la dinovena posició amb tan sols 20 punts en 26 partits. La situació comença a ser desesperada i, encara que encara tenen opcions reals de salvar-se, les sensacions són cada vegada menys encoratjadores.

El Valencia, en alça i a l'espera d'Antonio Blanco

A diferència del conjunt basc, el Valencia CF, malgrat estar també en llocs de descens amb 23 punts, està experimentant una dinàmica positiva en les últimes jornades. Els valencianistes semblen haver trobat un punt d'inflexió que podria permetre'ls salvar la categoria si mantenen aquesta millora fins al final de temporada. El club che, per si de cas, ja treballa pensant en el pròxim curs i està planificant la seva plantilla en conseqüència, apostant clarament per jugadors amb qualitat contrastada en la categoria.

En aquest context apareix el nom d'Antonio Blanco. El migcampista de l'Alavés és vist a Mestalla com una incorporació estratègica per reforçar el seu centre del camp, una zona clau que requereix jugadors capaços d'aportar equilibri, sacrifici defensiu i claredat en la construcció del joc.

Factors que facilitarien la seva arribada al Valencia

Una de les principals raons per les quals Antonio Blanco podria abandonar Mendizorroza a l'estiu és precisament la delicada situació esportiva de l'Alavés. En cas de descens a LaLiga Hypermotion, la continuïtat del migcampista seria gairebé impossible, ja que el seu nivell futbolístic i potencial són clarament superiors al de la categoria de plata.

D'altra banda, el Valencia CF necessita peces clau per evitar repetir situacions com les d'aquesta temporada, on l'amenaça del descens ha estat una constant. Antonio Blanco encaixaria perfectament en aquest perfil de jugador jove però amb experiència suficient a Primera Divisió.