Adrián Sánchez enfonsa Movistar després de la victòria del Barça: 'Funeral...'

El FC Barcelona va aconseguir una victòria crucial a l'Estádio da Luz en imposar-se 0-1 al Benfica en l'anada dels vuitens de final de la Champions League. Aquest triomf, obtingut en circumstàncies adverses, reforça la moral de l'equip de cara al partit de tornada a Montjuïc.

El Barça arribava a Lisboa amb una ratxa positiva, havent registrat tres empats i tretze victòries en el que va de 2025. No obstant això, el partit es va complicar aviat quan, al minut 22, el jove defensa Pau Cubarsí va ser expulsat per una falta sobre Vangelis Pavlidis, deixant l'equip amb deu jugadors durant la major part del partit.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Malgrat la inferioritat numèrica, el conjunt dirigit per Hansi Flick va mostrar una resiliència notable, mantenint la compostura i buscant oportunitats en atac. L'únic gol del partit va arribar al minut 61, quan Raphinha va aprofitar un error defensiu del Benfica per marcar, consolidant la seva reputació com a jugador decisiu en moments clau.

L'actuació del porter Wojciech Szczesny va ser fonamental per mantenir l'avantatge. El porter polonès, que va sortir de la seva retirada per suplir el lesionat Marc-André ter Stegen, va realitzar vuit aturades crucials, cinc d'elles a la segona meitat, frustrant els intents del Benfica per igualar el marcador.

Per la seva banda, el Benfica va dominar la possessió amb més del 60% i va generar 15 intents de gol, però la falta d'efectivitat i la destacada actuació de Szczesny van impedir que materialitzessin les seves oportunitats. Aquesta victòria posiciona el Barcelona amb avantatge de cara al partit de tornada, programat per al pròxim dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. No obstant això, l'absència de Cubarsí per sanció obligarà Flick a ajustar la seva alineació defensiva.

El Benfica, per la seva banda, haurà de buscar una remuntada en territori català, confiant en millorar la seva efectivitat ofensiva i aprofitar qualsevol debilitat en la defensa blaugrana.

Reaccions i polèmiques

Durant el transcurs del partit, el periodista Adrián Sánchez va expressar a Twitter el seu descontentament amb la cobertura de Movistar+, qualificant-la de "funeral" a causa de la falta d'entusiasme percebuda en la narració de la victòria del Barça. Aquesta crítica se suma a comentaris similars d'aficionats argentins sobre la transmissió d'ESPN, assenyalant una suposada parcialitat en contra de l'equip català.

El creador de Més que pelotas sospitava que els encarregats d'aportar la narració i els comentaris en la transmissió del partit no mostraven especial simpatia pel Barça. Carlos Martínez va ser l'encarregat de narrar, acompanyat dels comentaris d'Álvaro Benito, Maldini i Mateo Lahoz des de la cabina i de Ricardo Sierra a peu de camp.