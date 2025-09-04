Hristo Stoichkov diu el que pensen molts aficionats del Barça: 'Lamine Yamal...'

La cursa pel Baló d'Or torna a encendre debats a Catalunya i fora d'ella. Aquesta vegada, la veu autoritzada que agita el tauler és Hristo Stoichkov, llegenda blaugrana i guanyador del premi el 1994.
En una intervenció recent, Stoichkov va ser clar respecte a Lamine Yamal. “Aquest any crec que no”, va dir, argumentant la força competitiva del París Saint-Germain durant la temporada. El búlgar va subratllar que els títols solen decantar els vots, situant Ousmane Dembélé com a candidat principal. Tanmateix, va deixar un missatge que il·lusiona el barcelonisme: Lamine acabarà pujant a l'escenari del guardó tard o d'hora.
La lectura de Stoichkov encaixa amb un patró històric. En anys de domini continental, els premis individuals solen premiar el campió de Champions. El PSG va coronar el seu projecte a Europa i va exhibir regularitat domèstica, un combinat molt difícil de batre en l'escrutini final. Aquí neix la seva aposta per Dembélé, protagonista en nits grans i decisives.
Lamine Yamal, present d'elit i futur inevitable: el consell d'una llegenda
Més enllà del pronòstic, el missatge a l'extrem del Barça va ser constructiu. “Ell el guanyarà”, va insistir Stoichkov, marcant un pla senzill i exigent: entrenar cada dia, competir sempre i no comparar-se amb ningú. El búlgar va defensar que els genis acceleren quan segueixen el seu propi camí, sense miralls que distreguin la seva maduresa.
El discurs és rellevant per a un futbolista que ja competeix com a veterà. Lamine barreja pausa i verticalitat, decideix a l'últim terç i entén el joc entre línies. El seu impacte al Barça i a la selecció espanyola, tot i la seva joventut, explica la nominació. Falta la cirera col·lectiva que tantes vegades desequilibra la votació.
La gala de París i el mapa de favorits: com pot influir el podi final
La cerimònia del Baló d'Or se celebrarà el proper 22 de setembre. Si la votació premia la conquesta europea, Dembélé parteix amb avantatge competitiu. Si el vot s'obre a la petjada individual sostinguda, Lamine pot escalar fins al podi, com suggereix Stoichkov. En qualsevol cas, el barcelonisme llegirà la nit com a punt de partida, no com a meta definitiva.
També convé recordar la presència blaugrana a la llista. Pedri, Lewandowski i Raphinha acompanyen Lamine entre els nominats, prova de la competitivitat de la plantilla. Hansi Flick ha insistit a sumar solvència col·lectiva per blindar el creixement dels seus talents, un detall cabdal de cara a futures edicions del premi.
Què necessita Lamine per tancar el cercle competitiu? Un títol i continuïtat diferencial
El checklist és tan simple com exigent. Un gran títol europeu amb el Barça i continuïtat sense alts i baixos col·loquen l'extrem a la primera línia del guardó. La seva influència ja és determinant en escenaris de màxima tensió, però el premi sol demanar un fermall col·lectiu incontestable. Stoichkov ho sap, per això el seu consell apunta a la constància.
Fins llavors, la nominació valida el seu estatus i reforça el projecte. Lamine és on els grans apareixen abans de ser coronats: a prop del focus, competint sense por i aprenent amb cada partit. Si el Barça acompanya amb victòries majúscules, la promesa del búlgar acabarà complint-se