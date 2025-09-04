Pochettino torna a la càrrega contra el Barça: 'L'Espanyol és molt més...'

Mauricio Pochettino travessa un moment diferent en la seva carrera. Després de dirigir Tottenham, PSG i Chelsea, es troba centrat en el seu projecte com a seleccionador dels EEUU, amb el repte majúscul de disputar el Mundial 2026 com a amfitrió. Tanmateix, el seu vincle amb l'Espanyol i la seva visió sobre el Barça continuen generant titulars cada vegada que parla.
En una entrevista a El Cafelito de Josep Pedrerol, Pochettino va llançar diverses crítiques al Barcelona i va defensar amb fermesa els valors de l'Espanyol. “Diuen que el Barça és més que un club. Què vol dir? Que cal adoctrinar els nens en certes idees? Jo crec que el Barcelona s'equivoca en això. Cada equip té la seva cultura i el Barça és un club grandíssim, però no comparteixo el que volen vendre”, va assenyalar.
L'exentrenador perico va anar més enllà afirmant que “l'Espanyol és un club molt més independent i molt més català. Molt més català que el Barcelona”. Les seves paraules han reobert un debat històric sobre la identitat d'ambdós equips dins de Catalunya.
La frase que mai oblida l'afició
Pochettino també va recordar una declaració que l'acompanya des de fa anys. “La frase que me n'aniria a treballar a la meva granja a l'Argentina abans d'entrenar el Barcelona? Continua sent bona, no?”. Una vegada més, va reafirmar que mai dirigiria el Barça, insistint que la seva identificació amb l'Espanyol és total.
El tècnic argentí va jugar més de 250 partits amb la samarreta blanc-i-blava —més que cap altre jugador provinent del seu país— i posteriorment va entrenar l'equip entre 2009 i 2012. Aquesta connexió explica per què, tot i que el seu nom va sonar en el seu dia per a la banqueta del FC Barcelona, sempre ho va descartar.
Altres reflexions sobre la seva carrera
Més enllà de les seves crítiques al Barça, Pochettino va parlar sobre la seva trajectòria i algunes oportunitats que van passar de llarg. Va reconèixer que va tenir possibilitats d'entrenar el Real Madrid després de la sortida de Zidane. Tanmateix, va preferir ser lleial a Daniel Levy i complir la seva paraula de seguir al Tottenham fins a inaugurar el nou estadi. “Mai és tard si la dita és bona”, va comentar, deixant oberta la porta a un futur al club blanc.
També es va referir a la seva etapa a París i la seva relació amb Kylian Mbappé. “Va ser una època difícil per a Kylian perquè de petit sempre va somiar a jugar al Madrid. Jo ho sabia perquè tenia molt bona relació amb ell. No era fàcil, perquè jo era entrenador del PSG, però veia que els seus ulls brillaven per un altre club”, va confessar.
Fidel a l'Espanyol, crític amb el Barça
L'argentí va deixar clar que la seva visió sobre el Barça no és nova ni improvisada. Cada vegada que se li planteja la possibilitat d'entrenar l'etern rival, insisteix en la seva negativa i en la seva visió crítica del missatge institucional del FC Barcelona. Amb les seves paraules, Pochettino reforça la seva imatge com un dels grans símbols de la història moderna de l'Espanyol i manté viva la rivalitat amb el Barça, fins i tot des del seu càrrec actual a la selecció nord-americana.