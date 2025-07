Vol la Serie A però ell aposta pel Betis: el Mallorca haurà de negociar

La pretemporada arrenca amb múltiples incògnites a la rereguarda del Betis i el Mallorca, mentre la planificació esportiva entra en fase decisiva. Aquest estiu, la defensa verd-i-blanca és al punt de mira, ja que el club andalús busca un central que encaixi amb el seu projecte a llarg termini, i el nom d’un futbolista sevillà agafa força a mesura que s’intensifiquen les negociacions als despatxos.

El mercat de fitxatges de LaLiga 2025 ha portat amb si un inesperat pols entre dos històrics del futbol espanyol. José Manuel Copete, central del Mallorca, ha estat un dels grans protagonistes de les últimes hores. La seva situació contractual, amb vinculació fins al 2026, i la seva projecció de futur han despertat l’interès tant del Betis com del València, en una operació que ja és a la seva fase més calenta.

Segons va publicar el periodista Lorenzo Lepore, Copete va rebutjar recentment una oferta del Lecce, conjunt de la Serie A. El futbolista, nascut a Écija, prioritza continuar a Espanya i, especialment, vestir els colors d’un equip andalús. El Real Betis, amb Bartra, Natan i Diego Llorente com a centrals, busca completar la defensa amb un quart home de garanties. Copete encaixaria en aquest perfil jove i amb marge de creixement que tant agrada a Heliòpolis, a més de la seva condició de jugador nacional, sense ocupar plaça extracomunitària.

Tanmateix, el València ha irromput amb força els darrers dies. Segons mitjans propers a l’actualitat del club xe, les postures entre els de Mestalla i el Mallorca són molt més properes del que s’esperava, separades per tot just un milió d’euros en la negociació. Això ha posat en alerta el Betis, que no vol quedar enrere en una cursa que es podria decidir en qüestió de dies. La pressió de jugar a casa seva, juntament amb el projecte esportiu del Betis, serà determinant, tot i que l’oferta valencianista és ferma i molt competitiva. I dobla el seu salari actual.

El Mallorca valora ofertes i prepara la sortida: context i alternatives sobre la taula

El club balear, per la seva banda, és conscient que aquest mercat és probablement l’última oportunitat per treure rèdit econòmic pel central. Copete, que va arribar al Mallorca el 2022, ha estat titular habitual i el seu perfil ha cridat l’atenció de diversos directors esportius. Les seves bones actuacions en l’última campanya i la seva regularitat defensiva han estat clau en la permanència del conjunt bermelló a LaLiga.

El Mallorca, dirigit ara per Jagoba Arrasate, vol tancar l’operació per una quantitat propera als cinc milions d’euros, tot i que la xifra final dependrà del joc a diverses bandes entre Betis i València. Paral·lelament, els balears ja pentinen el mercat per buscar un substitut, mentre manegen la possibilitat d’acceptar futbolistes en l’operació com a moneda de canvi, estratègia que podria facilitar l’acord final amb el club verd-i-blanc.

A Heliòpolis, l’arribada de Copete es compara amb l’operació exitosa de Chadi Riad la temporada passada. L’objectiu és sumar un defensa que no parteixi com a titular indiscutible, però que pugui créixer en la dinàmica de la plantilla. Juntament amb Copete, també han sonat amb força Jacobo Ramón i Valentín Gómez, tot i que cap dels dos ha avançat tant en les converses.

Manuel Pellegrini, tècnic del Betis, valora especialment la capacitat tàctica i el joc aeri de Copete, així com la seva polivalència en una rereguarda que necessitarà profunditat i alternatives davant un calendari exigent. El central podria alternar entre la titularitat i la banqueta, sense la pressió immediata de ser indiscutible però amb la missió de consolidar-se a mig termini.