Confirmat allò de Mosquera a l'Arsenal: La nova estratègia del València per a la seva defensa

Mestalla afronta un estiu de canvis forçats en la seva defensa. L’afició del club ‘che’ ja està acostumada a veure com les seves promeses fan el salt a grans lligues europees, però enguany la reestructuració a la rereguarda és especialment profunda. Les recents sortides han provocat que el cos tècnic i la direcció esportiva hagin de moure’s ràpid i amb determinació al mercat, buscant perfils capaços de donar seguretat i rendiment immediat.

El Valencia ha fet el pas definitiu en la seva aposta econòmica amb la venda de Yarek Gasiorowski al PSV i, poc després, el traspàs de Christian Mosquera a l’Arsenal per una xifra propera als 21 milions d’euros entre fixos i variables. Aquestes operacions, a més d’alleujar la tresoreria del club, han deixat un buit enorme en l’estructura defensiva. L’escenari obliga a reforçar costi el que costi la rereguarda, on per ara només César Tàrrega i Mouctar Diakhaby semblen tenir el lloc assegurat.

Les urgències no són menors. El tècnic Carlos Corberán ja ha fet saber que l’objectiu prioritari és fitxar un central amb experiència a LaLiga, algú que pugui competir per la titularitat i ajudi a consolidar el nou projecte. Segons ha informat Deportes COPE Valencia, el Valencia busca un perfil experimentat que conegui el campionat espanyol i pugui suplir la marxa de Mosquera sense perdre solidesa a la defensa.

Retorns, dubtes i l’opció Copete: el pols entre Valencia i Mallorca segueix obert

La situació es complica perquè tant Cenk Ozkacar com Eray Cömert han tornat de cessió, però cap dels dos acaba de convèncer el cos tècnic per ser titular. Això sí, si s’haguessin de quedar amb un, Cömert agrada més a Corberán i podria acabar com a quart central, tal com ha asseverat el mitjà citat. Això sí, la intenció és la de vendre’ls a tots dos.

En aquest context, el nom propi del mercat valencianista és José Manuel Arias 'Copete', central del Mallorca. Segons el MARCA, l’esportista andalús veu amb bons ulls la seva arribada a Mestalla, sobretot perquè el Valencia està disposat a duplicar-li el sou i donar-li un paper protagonista a la plantilla. Tanmateix, la negociació amb el club balear es troba encallada.

El Mallorca demana entre quatre i cinc milions d’euros, mentre que el Valencia no vol superar els tres. De moment, el jugador ja ha comunicat el seu desig de sortir, encara que la direcció esportiva mallorquina vol estirar l’operació, conscient del múscul financer que ara té el Valencia després de les seves vendes recents.

El cas César Tàrrega: peça clau i la renovació que encara no es tanca

Una de les preocupacions actuals és la renovació de César Tàrrega. El jove central, indiscutible per a Corberán, ha rebutjat la primera oferta del club, però manté la intenció de continuar defensant la samarreta del Valencia. L’entorn del jugador considera que les condicions s’han de millorar, sobretot perquè Tàrrega ha estat dels jugadors pitjor pagats de la plantilla, tot i haver respost a la confiança de l’entrenador amb actuacions sòlides durant tota la temporada.

El club i el jugador estan en fase de negociació i s’espera una contraoferta en els pròxims dies. La direcció esportiva sap que assegurar la continuïtat de Tàrrega és fonamental, més encara després de perdre Mosquera i Yarek en una sola finestra de fitxatges. El central d’Aldaia ja va rebutjar una proposta important del Bolonya, demostrant el seu compromís amb el club valencià.