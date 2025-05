Ho avança José Álvarez: Gran notícia per al Barça a la Champions League

L'empat entre el FC Barcelona i l'Inter de Milà a l'anada de les semifinals de la Champions League 2025 no només ha deixat l'eliminatòria oberta, sinó que a més ha alimentat múltiples especulacions sobre les possibles novetats que podria presentar el club blaugrana en el decisiu encontre de tornada a San Siro. Després d'un duel trepidant i ple d'emocions, dos noms propis han cobrat especial protagonisme en les hores posteriors al matx.

La notícia més impactant en les últimes hores prové del tertulià José Álvarez, qui en el programa El Chiringuito va avançar una informació clau que ha aixecat la moral entre els aficionats culers. Segons les seves paraules, Alejandro Balde i Robert Lewandowski, tots dos lesionats a l'abril en partits davant Leganés i Celta respectivament, podrien rebre l'alta mèdica el pròxim dilluns, just un dia abans del transcendental partit a Milà.

Álvarez va assenyalar clarament que "la idea del Barça és que tots dos jugadors vagin convocats. Balde té moltes opcions de ser titular, mentre que amb Lewandowski caldrà esperar la seva evolució". Un missatge contundent que reflecteix la importància del xoc per al conjunt dirigit per Hansi Flick, arribant fins i tot a afirmar que al Barça tenen clar que "si Lewandowski ha de arriscar-se, ho farà. És el partit de l'any".

Flick, ansiós però coherent

Des del vestidor culer, les paraules han estat una mica més comedides. El mateix Flick va indicar després de l'empat a tres que "necessitem recuperar efectius importants, però sempre prioritzarem la salut del jugador". No obstant això, el rostre del tècnic alemany reflectia clarament l'esperança de comptar amb dues peces claus en el seu esquema ofensiu.

El que està més en dubte és si Jules Koundé, lesionat precisament en el duel d'anada, podrà arribar a Milà, encara que en el cas del francès hi ha moltíssimes més dubtes. De fet, es preveu més aviat improbable. Qui segur està recuperat és Ter Stegen. No obstant això, Hansi Flick ja ha anunciat que, malgrat que l'alemany estigui disponible, el seu porter a la Champions seguirà sent Szczesny. Marc Casadó també ha retornat als entrenaments, però no se l'espera per al Giuseppe Meazza.

Dins del que cap, no és una situació tan dramàtica per al Barça; sobretot, tenint en compte que el seu rival, l'Inter, ha perdut la seva gran estrella per al partit de tornada. Encara no està confirmat, però tot fa indicar que l'argentí no s'haurà recuperat per al dimarts. Un alleujament per als blaugrana.