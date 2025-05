Lo avanza José Álvarez: Notición para el Barça en la Champions League

El empate entre el FC Barcelona y el Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Champions League 2025 no solo ha dejado la eliminatoria abierta, sino que además ha alimentado múltiples especulaciones sobre las posibles novedades que podría presentar el club azulgrana en el decisivo encuentro de vuelta en San Siro. Tras un duelo trepidante y lleno de emociones, dos nombres propios han cobrado especial protagonismo en las horas posteriores al encuentro.

La noticia más impactante en las últimas horas proviene del tertuliano José Álvarez, quien en el programa El Chiringuito avanzó una información clave que ha levantado la moral entre los aficionados culés. Según sus palabras, Alejandro Balde y Robert Lewandowski, ambos lesionados en abril en partidos ante Leganés y Celta respectivamente, podrían recibir el alta médica el próximo lunes, justo un día antes del trascendental partido en Milán.

Álvarez señaló claramente que "la idea del Barça es que ambos jugadores vayan convocados. Balde tiene muchas opciones de ser titular, mientras que con Lewandowski habrá que esperar su evolución". Un mensaje contundente que refleja la importancia del choque para el conjunto dirigido por Hansi Flick, llegando incluso a afirmar que en el Barça tienen claro que "si Lewandowski tiene que arriesgarse, lo hará. Es el partido del año".

| FCB

Flick, ansioso pero coherente

Desde el vestuario culé, las palabras han sido algo más comedidas. El propio Flick indicó tras el empate a tres que "necesitamos recuperar efectivos importantes, pero siempre priorizaremos la salud del jugador". Sin embargo, el rostro del técnico alemán reflejaba claramente la esperanza de contar con dos piezas claves en su esquema ofensivo.

Lo que está más en duda es si Jules Koundé, lesionado precisamente en el duelo de ida, podrá llegar a Milán, aunque en el caso del francés hay muchísimas más dudas. De hecho, se antoja más bien improbable. Quien seguro está recuperado es Ter Stegen. Sin embargo, Hansi Flick ya ha anunciado que, pese a que el alemán esté recuperado, su portero en la Champions seguirá siendo Szczesny. Marc Casadó también ha retornado a los entrenamientos, pero no se le espera para el Giuseppe Meazza.

Dentro de lo que cabe, no es una situación tan dramática para el Barça; sobre todo, teniendo en cuenta que su rival, el Inter, ha perdido a su gran estrella para el partido de vuelta. Aún no está confirmado, pero todo hace indicar que el argentino no se habrá recuperado para el martes. Un alivio para los azulgrana.