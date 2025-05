L'ex del Reial Madrid que vol fitxar pel Barça gràcies a Lamine Yamal

En el dinàmic món del futbol, pocs moviments generen tant de rebombori com quan un exjugador del Real Madrid insinua el seu interès per formar part del FC Barcelona. El cas actual involucra un prometedor futbolista, que està causant sensació a la Serie A, i que ha expressat públicament la seva admiració per un dels joves més talentosos del Barça, Lamine Yamal.

Nico Paz va deixar la pedrera del Real Madrid a l'estiu de 2024 per unir-se al Como de la Serie A italiana, club dirigit per l'exblaugrana Cesc Fàbregas. La seva sortida del club blanc va significar un pas enorme en la seva carrera. En recents declaracions al canal oficial del seu actual club, Paz va reconèixer que abandonar el Real Madrid va ser un desafiament complicat però il·lusionant, destacant especialment el seu procés d'adaptació al exigent futbol italià.

Amb només uns mesos a la Serie A, Nico Paz s'ha convertit ràpidament en una peça clau del Como, demostrant una habilitat especial per marcar diferències al centre del camp. Les seves estadístiques en el que va de temporada avalen el seu bon moment: amb 31 partits jugats, acumula 6 gols i 7 assistències, participant directament en 13 gols. A més, suma 2.344 minuts al camp, consolidant-se com un dels jugadors essencials de l'equip.

| Marca

Nico Paz reconeix la seva admiració per Lamine Yamal

Els números de Nico Paz parlen clarament d'un jugador complet i decisiu. Participa activament en la construcció del joc ofensiu, demostrant versatilitat i gran tècnica individual. Aquests aspectes el fan atractiu per a clubs de major projecció, i és aquí on entra en escena el seu interès a jugar amb Lamine Yamal, el talentós extrem del Barça.

El jugador, naturalitzat argentí, va expressar obertament la seva admiració per Yamal, afirmant que, si tingués l'oportunitat de triar un company actualment, seria l'internacional espanyol del FC Barcelona. "Ja he tingut la fortuna de jugar al Real Madrid amb grans figures com Vinicius o Bellingham, però si hagués de nomenar un altre ara mateix, triaria Lamine Yamal: és un dels millors del món", va declarar el migcampista.

D'altra banda, Paz també va destacar el gran moment que viu professionalment, destacant com la seva experiència amb Lionel Messi a la selecció argentina va ser "el millor moment" de la seva vida. El migcampista va subratllar com de afortunat se sent per haver compartit terreny de joc amb qui considera "el millor de la història".

El futbol està ple de sorpreses, i Nico Paz podria protagonitzar una de les més cridaneres, creuant des del Madrid al Barça gràcies a la seva admiració per una de les grans promeses del futbol mundial. El cert és que, per ara, tot això no és més que un rumor, però, per complir la seva voluntat de compartir vestidor amb Lamine, l'única possibilitat seria la de fitxar pel Barça. Almenys, així es presenta. No sembla que Lamine Yamal vagi a jugar en un altre equip que no sigui el Barça. Almenys, no a curt termini. De fet, fins i tot ha transcendit que el Real Madrid es planteja recuperar-lo per substituir Luka Modric.