Confirmat: Eduardo Inda anuncia el futur de Rodrygo

La temporada actual ha estat especialment convulsa per a alguns jugadors del Real Madrid, que han quedat sota la lupa després dels recents fracassos en competicions importants. Un dels noms més discutits entre l'afició i els mitjans ha estat el de Rodrygo Goes, el rendiment irregular del qual ha generat controvèrsies en les últimes setmanes, especialment després de perdre la final de la Copa del Rei davant el FC Barcelona.

El Real Madrid ha afrontat una campanya plena d'alts i baixos, quedant eliminat en quarts de final de Champions League davant l'Arsenal i perdent la Copa del Rei davant el seu màxim rival, el Barça. Aquesta situació ha posat al centre de les crítiques a diversos jugadors i al tècnic Carlo Ancelotti, el futur del qual a la banqueta blanca està en seriós dubte. De fet, nombrosos informes ja assenyalen a Xabi Alonso com el possible successor de l'italià.

Enmig d'aquest context complicat, Rodrygo Goes, l'extrem brasiler del conjunt madridista, ha manifestat cert malestar. La seva incomoditat es va agreujar especialment després de ser substituït al descans del matx decisiu a La Cartuja, quelcom poc habitual en els plans tàctics d'Ancelotti.

Eduardo Inda revela les claus del futur de Rodrygo

Segons va revelar Eduardo Inda recentment en la seva habitual secció d'exclusives a El Chiringuito de Jugones, Rodrygo està valorant seriosament la seva continuïtat al Real Madrid. Inda va afirmar: "Rodrygo està molt mosquejat després del que va passar a La Cartuja i no descarta marxar-se del Real Madrid i acceptar alguna de les ofertes que té".

Inda va destacar que el brasiler es va sentir injustament assenyalat per Ancelotti a la final copera, argumentant que no percebia haver jugat pitjor que la resta de l'equip durant la primera meitat del partit. Aquest episodi sembla haver generat una fractura important entre jugador i tècnic, complicant encara més la continuïtat del jove brasiler a l'entitat blanca.

El Manchester City torna a escena

No és la primera vegada que el Manchester City mostra interès en Rodrygo Goes. D'acord amb Inda, Guardiola sempre ha vist amb bons ulls l'extrem madridista. "Cal recordar el coqueteig que té amb el Manchester City i Guardiola", va explicar el director de OKDIARIO.

Rodrygo, que suma 13 gols aquesta temporada, sent la pressió constant per no haver assolit els números dels seus companys Vinicius Jr. (20 gols) i Kylian Mbappé (33 gols), que, malgrat tenir estadístiques superiors, tampoc han pogut liderar l'equip en moments clau de la temporada.

En termes estadístics, Rodrygo no ha tingut una mala campanya, encara que ha estat irregular. Els seus 13 gols i múltiples assistències en totes les competicions demostren qualitat, però no han estat suficients per allunyar les crítiques. A més, les expectatives generades al voltant de la seva figura com a potencial estrella del club han augmentat la pressió sobre les seves espatlles.

La substitució contra el Barça, sumada a l'eliminació en Champions, sembla haver aprofundit la percepció de fracàs al voltant del jugador, posant en risc la seva continuïtat al Real Madrid.