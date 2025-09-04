Cop de puny damunt la taula de Roony Bardghji: 'No vaig venir...'

L'FC Barcelona viu dies intensos amb el seu nou fitxatge suec. Roony Bardghji ha aprofitat la concentració amb la seva selecció per aclarir tots els rumors. El davanter no té cap intenció d'acceptar un rol secundari al club. Les seves paraules han marcat l'agenda culer en les últimes hores.
Rumors sobre el seu futur immediat
En les últimes setmanes s'havia especulat molt sobre el seu rol. Alguns mitjans asseguraven que podia començar jugant al Barça Atlètic. Fins i tot es va parlar que estaria inscrit inicialment amb fitxa del filial. Aquesta opció mai va convèncer el jugador ni el seu entorn més proper.
L'esportista arriba després d'acumular més de cent partits oficials. Amb 19 anys ja ha demostrat un recorregut que no correspon a un juvenil. Per això, la idea de fer un pas enrere no era als seus plans. Bardghji considera que ja està preparat per al salt definitiu.
El Barça busca la fórmula per inscriure'l
El club té problemes recurrents amb el ‘fair play’ financer. La directiva estudia utilitzar l'aval econòmic per garantir la seva inscripció. La prioritat és que estigui disponible per a Hansi Flick en el pròxim partit. En principi, davant el València ja podria vestir la samarreta blaugrana.
Bardghji, mentrestant, s'entrena amb la mentalitat posada en el primer equip. Ha rebutjat tot el que sonés a jugar en divisions inferiors. Confia plenament en el seu nivell i creu que el Barça també comparteix aquesta visió.
Declaracions amb un missatge contundent
Arribat el moment, el davanter va decidir respondre als rumors. Davant els periodistes suecs es va mostrar ferm i sense embuts. La seva frase es va convertir immediatament en titular dels principals diaris esportius. Amb ella va deixar clar quina és la seva ambició i el seu projecte personal.
“No vaig venir al Barça per jugar al filial”, va afirmar. Amb aquesta declaració va esvair qualsevol dubte sobre el seu futur immediat al club. Bardghji vol fer-se un lloc al Camp Nou com més aviat millor. A més, va recordar que ja té prou experiència en un primer equip.
Confiança total en el pla inicial
El suec va explicar que mai hi va haver converses sobre el Barça Atlètic. Ni ell ni els seus representants van acceptar aquesta possibilitat en la negociació. Des de l'inici, tant Deco com el cos tècnic van parlar de primer equip. Qualsevol altra versió és, segons ell, una invenció interessada.
El jugador va afegir que no se sent afectat pels rumors. Està acostumat que es generin polèmiques al voltant del seu nom. Prefereix centrar-se en la feina diària i en el que realment importa. El seu objectiu és debutar i consolidar-se com a peça clau del projecte.
Un fitxatge estratègic per al futur
Bardghji és considerat una de les grans promeses del futbol europeu. Amb només 19 anys combina potència, tècnica i capacitat golejadora. El Barça el veu com un jugador d'impacte immediat i de futur. Per això es va fer un esforç econòmic per tancar l'operació.
La seva inclusió a la llista de la Champions confirma les intencions del club. Hansi Flick vol comptar amb ell en partits importants d'aquesta temporada. S'espera que tingui minuts tan aviat com estigui inscrit oficialment. El seu paper serà observat amb lupa per l'afició culer.
Un missatge que marca territori
El fitxatge del suec no n'és un més a la plantilla. Amb les seves paraules, Bardghji ha enviat un missatge clar i directe. No ha arribat a Barcelona per esperar el seu torn en silenci.Vol ser protagonista des del principi i lluitar per un lloc titular.