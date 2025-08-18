Hansi Flick toma una clara decisión al verlo contra el Mallorca: 'Se queda'

En el Barça cada temporada aparece una nueva perla de la cantera dispuesta a reclamar protagonismo. El club, que históricamente ha dado oportunidades a jóvenes talentos, ha encontrado en Jofre Torrents a su nueva gran promesa. El lateral izquierdo, que llevaba semanas acumulando minutos en la pretemporada, debutó oficialmente contra el Mallorca en la primera jornada de LaLiga.

Un debut tranquilo pero lleno de significado

Entró en el minuto 68 y no necesitó mucho tiempo para mostrar personalidad. La situación del encuentro estaba encarrilada, pero Jofre se desenvolvió con naturalidad, mantuvo la posición y transmitió seguridad. No tuvo demasiado trabajo defensivo, aunque en cada acción dejó claro que entiende el juego perfectamente y que su madurez sorprende para un futbolista de solo 18 años.

Este estreno oficial confirma lo que ya se había visto en la gira asiática y en el Trofeo Joan Gamper. Flick había confiado en él durante toda la pretemporada y finalmente decidió incluirlo en los planes para LaLiga. Un gesto que refuerza la idea de que Torrents ha llegado antes de lo previsto para quedarse en el primer equipo.

La apuesta personal de Flick en medio de las dudas

El técnico alemán venía reclamando un refuerzo en la zaga, capaz de actuar como central y lateral. Sin embargo, la situación económica del Barça complica cualquier operación de mercado. Deco ha trabajado en la búsqueda de un central zurdo joven, menor de 23 años, que pueda incorporarse con dorsal del filial. Hay nombres en la mesa y negociaciones abiertas, pero mientras tanto Flick ha movido ficha.

El entrenador entiende que Torrents reúne las condiciones necesarias para convertirse en el recambio de Balde en el lateral zurdo. Su evolución ha sido más rápida de lo que los técnicos esperaban y su carácter competitivo convence al vestuario. Flick ve en él una solución interna que puede dar equilibrio a la plantilla sin necesidad de fichajes inmediatos.

La otra cara de la moneda: Gerard Martín pierde espacio

La irrupción de Jofre Torrents deja a Gerard Martín en una posición complicada. El pasado curso fue el lateral suplente y acumuló protagonismo, pero la apuesta por el joven canterano le ha relegado. Todo apunta a que su papel este año podría centrarse como cuarto central, una función que ya desempeñó en categorías inferiores y en la propia pretemporada. De esta forma, ya no haría falta tampoco acudir al mercado en estos últimos días.

El club incluso llegó a escuchar ofertas por él, como la del Wolverhampton o la del Inter, pero finalmente se quedó. Ahora, con la subida de Torrents, parece condenado a un rol mucho menos relevante, algo que sin duda marcará su futuro inmediato en el Barça.

Tras el partido en Son Moix, Jofre Torrents se mostró emocionado. “He cumplido un sueño. Poder debutar en la Liga con el Barça es algo que siempre había querido. Tanto yo como mi familia estamos muy contentos”, aseguró el joven lateral. Sus palabras reflejan la ilusión de un canterano que podría asentarse rápidamente en el primer equipo.