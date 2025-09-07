Logo xcatalunya.cat
El CD Castelló vol un jugador lliure de molt nivell: Ell respon que NO

El Castelló, amb una fitxa lliure i només un punt de dotze, va buscar un davanter veterà després d'un inici gris a la Lliga Hypermotion

Max Riveras
Castalia mira el marcador i no li agrada el que veu. L'equip de Johan Plat ha sumat únicament un punt en quatre jornades.  Duen tres gols a favor i set en contra, situació que ha encès totes les alarmes competitives. 

La direcció, amb Bob Voulgaris al capdavant, va activar el mercat de lliures per aprofitar la fitxa professional disponible després de les incorporacions d'Adam Jakobsen i Tommaso De Nipoti. La prioritat va ser afegir ofici i àrea per corregir la manca de punch.

El perfil buscat i les seves garanties esportives

El club busca un ‘nou’ contrastat, amb experiència en grans lligues i disponibilitat immediata. El club va temptejar un davanter que va acabar contracte l'1 de juliol, amb passat recent als Països Baixos i recorregut notable a Espanya.  El seu estat mèdic és estable després de superar un episodi de tuberculosi la passada primavera. Va rebre l'alta i el seguiment van concloure sota supervisió de les autoritats sanitàries neerlandeses. 

Nom propi i mètriques recents del candidat

Aquest futbolista és Lucas Pérez, 36 anys, 1,80 m, lliure des de l'1 de juliol després de la seva etapa al PSV. Convertit en agent lliure, va acumular la temporada passada 19 partits, 4 gols i 4 assistències a Segona amb el Deportivo abans del seu breu pas per Eindhoven. El context ofereix una fotografia útil: impacte immediat a Lliga Hypermotion i minuts residuals als Països Baixos per raons sanitàries. 

Oferta del Castelló i la resposta del jugador

L'entitat va presentar una oferta sòlida al davanter, confirmada per fonts de l'entorn del club. La negociació no va prosperar perquè el jugador prioritza propostes de la màxima categoria.

El mateix ariet ho va expressar amb claredat: “El meu agent no em va dir res perquè no estem valorant Segona Divisió; tinc coses de Primera”. La frase, pronunciada en una entrevista recent, va tancar de fet aquesta via a curt termini.

Encaix tàctic frustrat i full de ruta immediata

Plat buscava en Lucas un rematador per alternar pics i suports amb Jakobsen, més ruptura, i De Nipoti, útil a l'espai. La lectura era lògica: elevar el volum de rematades a l'àrea i millorar l'ocupació del segon pal en centres des de banda esquerra.

Amb el “no” del gallec, el Castelló haurà de pivotar cap a un altre lliure amb capacitat d'impacte. Sempre que es mantingui el pla de joc i cuidant detalls de pilota aturada, on l'equip perd duels clau.

El calendari ofereix oportunitat de reinici immediat amb la visita de l'AD Ceuta el 14 de setembre a Castalia. Un partit dissenyat per recuperar confiança i punts.

