Hansi Flick es fixa en un talent alemany: Laporta prepara gairebé 30 milions d'euros

Hansi Flick i la direcció esportiva del Barça ja estan planificant la temporada que ve i un vell anhel que va sonar fa mesos per reforçar el migcamp culer torna a estar en òrbita del FC Barcelona. Es tracta del centrecampista alemany Angelo Stiller, actualment jugador de l'Stuttgart.

Aquest jove de 23 anys és un dels futbolistes més prometedors del futbol alemany i el seu preu no seria més gran de 30 milions d'euros, que és el que taxa el conjunt alemany al seu futbolista en cas que algun club el vulgui fitxar. El Barça i sobretot Hansi Flick, que el coneix bé s'han posat en marxa per intentar emprendre el fitxatge.

Angelo Stiller una opció interessant per al doble pivot

El Barça de Hansi Flick té un sistema i una idea clara de joc, dominar el centre del camp acumulant molta gent amb extrems amb desbordament i desequilibri. Stiller seria una opció molt bona per reforçar aquest doble pivot que actualment formen Pedri i Marc Casadó, la gran revelació de la temporada.

Al club busquen una sortida de Frenkie de Jong per molts motius i saben que serà difícil vendre'l a un preu alt i sabent que serà molt difícil recuperar els diners pels quals se'ls va fitxar: uns 75 milions d'euros.

Sens dubte un canvi de cromos que agradaria al tècnic alemany que veu a Angelo Stiller un jugador que pot ajudar l'equip no només tècnicament que és un gran jugador amb grans condicions tècniques sinó també físicament i tàcticament. A Alemanya es destaca molt per una gran disciplina física i tàctica i així ha estat el model que ha implantat Hansi Flick en arribar al Barça amb una línia defensiva molt avançada i tot estudiat al detall per això que un jugador alemany d'aquest perfil seria de gran gust per al tècnic.

Angelo Stiller té contracte fins al 2027, però el seu valor de mercat està situat en 25 milions d'euros i el club el deixaria sortir per una xifra propera als 30 milions.

Va jugar a les categories inferiors delBayern Munici va sortir rumb a Hoffenheim lliure el 2021 per a 2 anys després que l'Stuttgart pagués una mica més de 5 milions d'euros pel centrecampista alemany que seria aquesta temporada, la 23-24 on faria el gran salt i cridaria latenció de tot Europa.

Ara mateix fa dues temporades que rendeix a gran nivell, juga Champions i són molts els clubs que el segueixen amb el Barça especialment interessat a aconseguir els seus serveis. Només porta 1 gol i 3 assistències als 20 partits que ha disputat aquesta temporada ja que el seu perfil és més de tall defensiu.