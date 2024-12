Gir de 180º amb situació de Pedri contra el Betis: Sorpresa de Hansi Flick al 11

Es va acostant l'hora de la important cita del duel entre el Barça i el Real Betis a terres sevillanes i les cartes comencen a tirar-se sobre la taula. Els tècnics dels dos conjunts ja han triat els seus onze titulars i Hansi Flick en concret ha sorprès en alguna elecció. El tècnic teutó ha tornat a llençar la carta de la seva onze de gala, amb Robert Lewandowski retornant a l'onze després de descansar a Son Moix.

Iñaki Peña seguirà defensant l'arc culer emparat pels quatre defensors: Koundé a la dreta, Alejandro Balde a l'esquerra i Pau Cubarsí i Iñigo Martínez com a dupla de centrals. El doble pivot també es manté intacte, amb Pedri i Marc Casadó mostrant-se gairebé inamovibles d'aquesta parcel·la. L'enganxament serà Dani Olmo i el trident, el de sempre, un dels més temibles d'Europa: Raphinha, Robert Lewandowski i Lamine Yamal .

Les últimes hores, la sensació a l'entorn del Barça era que Hansi Flick optaria per donar descans a alguns dels titulars habituals. En aquest cas, l' Sport havia assegurat que Pedri anava a partir des de la banca donada al gran nombre de minuts que acumula les últimes setmanes. Recordem que no és suplent des del 25 de setembre (la seva única suplència) i que no ha pogut descansar a les aturades perquè ha anat convocat amb la Selecció Espanyola.

A més, cal tenir en compte que dimecres que ve el Barça visita el Signal Iduna Park en un partit important en el marc de la Champions League . I atesa la tendència de Pedri d'albergar lesions musculars -almenys així ha estat en els dos últims cursos-, semblava interessant una mica de repòs. Tot i això, no ho ha considerat així Hansi Flick i Pedri sortirà d'inici.

Benito Villamarín, escenari feliç per al barcelonisme

| FCB

Heliòpolis s'ha convertit en territori amic per al Barça. Ja no és només que hagin aconseguit sortir victoriosos en les últimes set visites , sinó que no hi perden des de principis del 2011 en un partit de la Copa del Rei. Solen ser, a més, els partits entre Real Betis i els culers, una oda al futbol combinatiu, potser per això Hansi Flick no s'ha atrevit a asseure Pedri.

A l'onze titular del Real Betis apareixen algunes cares conegudes pels aficionats culers, com Marc Bartra, Sergi Altimira, Ez Abde o Vitor Roque . També juga Gio Lo Celso, que els últims anys ha estat diverses vegades relacionat amb el Barça. Rui Silva, Sabaly, Diego Llorente, Perraud, el Chimy Ávila i Mateo Flores completen l'onze bètic.