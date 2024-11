Marc Casadó posa les cartes sobre la taula després de les paraules de Gavi

El Barça va deixar escapar una victòria a Balaídos després d'una desconnexió final que va permetre al Celta empatar els últims minuts. L'equip de Hansi Flick guanyava 0-2, però es va veure superat després de l'expulsió de Marc Casadó al minut 80. Amb un jugador menys, l'equip va perdre el control del partit i va encaixar dos gols en només dos minuts.

L'expulsió de Marc Casadó va marcar un punt d'inflexió a la trobada. Va ser la primera targeta vermella a la carrera professional del de la pedrera, i malgrat el seu bon rendiment durant la temporada, el jove centrecampista va cometre un error que va acabar costant car a l'equip. Després del partit, Gavi, en declaracions als mitjans, va assegurar que l'expulsió havia estat determinant. “Teníem el partit controlat, però l'expulsió ens ha marcat molt. Ens han marcat en dues jugades puntuals i cal aprendre'n. No ens poden expulsar perquè passa això”, va afirmar l'internacional espanyol.

Segons informa El Nacional, aquestes declaracions no haurien assegut bé a Marc Casadó, que, encara que va reconèixer públicament el seu error, estaria molest pel to de les paraules de Gavi. El rumor apunta que el jugador de la pedrera considera que assenyalar-lo directament no ajuda el vestidor, especialment en un equip que prioritza la companyonia. Tot i la suposada incomoditat, Casadó va optar per mantenir un perfil baix i centrar-se a millorar després de l'incident.

| FCB

Ja pensant en la Unión Deportiva

La temporada de Marc Casadó fins ara ha estat excel·lent, destacant com una de les revelacions del Barça. Amb tot just 20 anys, ha demostrat ser un migcampista amb gran projecció, arribant fins i tot a ser convocat per la selecció absoluta. Tot i això, la seva joventut i la seva intensitat en el joc el van portar a cometre un error que, segons Gavi, va ser crucial en l'empat contra el Celta.

Tot i els rumors sobre el malestar al vestidor, tant Gavi com Casadó tenen un objectiu comú: ajudar el Barça a mantenir la seva competitivitat a LaLiga i a Europa. La reacció de Marc Casadó demostra el compromís amb l'equip i la voluntat d'aprendre dels seus errors. Flick, per la seva banda, confia que aquesta situació es resoldrà dins del grup i que tots dos jugadors continuaran sent peces clau per al futur del club.

Amb la propera jornada contra la UD Las Palmas a tocar, el Barça haurà d'afrontar el desafiament sense Casadó a causa de la seva suspensió. Mentrestant, Gavi i la resta de l'equip hauran de demostrar que es poden sobreposar a les adversitats i consolidar la seva posició en la lluita pel títol. Les tensions passatgeres entre companys no haurien d'entelar el que segueix sent una temporada prometedora per al club.