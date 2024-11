Moviment de Flick per aconseguir fitxatge a cost 0: El Barça competeix amb el Bayern

per Info Blaugrana

El Barça i el Bayern disputen per emportar-se lliure aquest proper mercat d'estiu el central alemany Jonathan Tah, que acaba contracte amb el Bayern Leverkusen i pot signar lliure per qualsevol club a partir del juny vinent.

El central alemany ja ha rebutjat clubs com l'Inter o la Juventus perquè segons el diari alemany “Bild”, el jugador només vol fitxar pel Barça o el Bayern de Munic, mentre que el Madrid ha mostrat cert interès per signar-lo al gener però les altes pretensions de l'equip alemany superant els 10 milions d'euros en dificulten el fitxatge. Pel que el Barça i el Bayern són els dos clubs que es mantenen a la pole per signar el defensa alemany.

El Barça tindrà una dura competència amb el Bayern

El Barça té algun avantatge a l'hora de poder emportar-se el central alemany i és que el tècnic alemany precisament Hansi Flick ja el va dirigir al Mundial 2022 amb la selecció alemanya, i això pot decantar la balança. És cert que moltes vegades els jugadors alemanys se senten més còmodes al seu país i els costa anar a l'estranger per la qual cosa el Bayern té aquest cert avantatge.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

D'altra banda, al Barça tindria més dificultats per jugar ja que la competència ara mateix és molt alta amb jugadors com Iñigo Martinez que als 33 anys està mostrant un nivell espectacular, el jove Cubarsí o Ronald Araujo. Al Bayern ho tindria més senzill ja que el club bavarès travessa seriosos problemes defensius.

Tah ha disputat 40 partits la temporada passada amb el Leverkusen i ha marcat 4 gols i ha donat 1 assistència. És un central molt poderós en el joc aeri ja que fa 1,95 cm. La seva gran virtut és la col·locació i el rebuig, és contundent a la cruïlla i guanya molts duels aeris. Acaba contracte el 2025 i el valor de mercat actual està situat en 30 milions d'euros. El seu sou no crec que sigui un problema per al club perquè no té la feina de demanar unes quantitats molt altes.

Com encaixaria Tah a la línia defensiva del Barça?

El Barça està sent un dels clubs referents a Europa per la seva gran línia defensiva alta moltes vegades que deixa en fora de joc els rivals. Un dels millors exemples va ser el clàssic on el Barça va golejar el Madrid però l'anècdota és que els blancs van caure 16 vegades en fora de joc, 8 dels quals Kylian Mbappe.

| FCB, XCatalunya

La línia defensiva del Barça està molt ben treballada i la línia està perfectament coordinada i per això el central que vingui s'ha d'adaptar a aquestes característiques. El futbol de Xabi Alonso amb el Leverkusen conviden a l'optimisme, ja que és un equip alegre i ofensiu que també té la línia alta.