El destí que Hansi Flick i el Barça tenen preparat a Ansu Fati

El Barça té molt clar el pla amb Ansu Fati, la seva continuïtat al club està en dubte i tant Hansi Flick com la direcció esportiva volen que surti per diferents motius. En un passat el mateix jugador ja es va negar a sortir per intentar convèncer Flick però ara és el club qui el pressionarà perquè accepti una sortida amb dos equips saudites molt interessats a fitxar-lo.

Ansu no tenia al cap sortir del Barça i menys un destí a l'Aràbia però la pressió que exercirà el Barça amb deixar-lo a la banqueta els propers mesos pot ser clau per a la seva decisió final. El club espera treure'n uns 30 milions per ell sabent que no serà senzill.

Les causes per les quals el Barça es vol desprendre d'Ansu Fati

Al Barça tenen clar que Ansu no encaixarà ara ni en el futur perquè creuen que aquesta versió d'Ansu Fati abans de lesionar-se de gravetat ja no es tornarà a veure. Ara mateix és l'últim davanter a la llista i el seu nivell i ritme està molt lluny del que vol Hansi Flick per al seu equip, jugadors amb intensitat i que pressionin alt i sobretot que siguin consistents i capaços de jugar molts partits, una cosa impossible per Ansu.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Això sumat al seu salari elevat, que se situa en els 14 milions d'euros bruts actualment fan que siguin inassumibles per a les arques del club. El futbolista té contracte fins al 2027 i la seva clàusula és de 1.000 milions d'euros, però cap club europeu està per la feina de pagar un traspàs pel seu fitxatge ja que els precedents no són gaire il·lusionants que diguem, la seva cessió al Brighton anglès va ser molt pobra i tan sols va marcar 3 gols en 30 partits i no va aconseguir progressar o tornar a agafar ritme i confiança.

No encaixa al sistema de Hansi Flick

L'ecosistema que ha creat Hansi Flick amb extrems veloços i verticals i un joc per dins de jugadors de molta qualitat fan que Ansu Fati no tingui lloc ni a l'extrem jugant per dins ni molt menys de davanter centre on hi ha Robert Lewandowski que ha començat la temporada a un nivell altíssim.

| Canva

I Hansi Flick ni es planteja un canvi de sistema per jugar amb dues puntes a dalt. L'encaix no està gens clar i el seu sou fa que el club li hagi de buscar una sortida amb destí a l'Aràbia que són els únics disposats a posar diners pel jugador. Ara la decisió resideix al mateix futbolista que fa mesos es negava en rotund a sortir però tot podria canviar si l'oferta econòmica sigui desorbitada.