És el successor de Modric i juga a la Real Sociedad

Amb la sortida de Mikel Merino, la Real Sociedad va incorporar Luka Sucic procedent del Salzburgo. Els bascos van pagar 10 milions d'euros per aconseguir incorporar el migcampista del 2002. Sucic era titular indiscutible amb el club austríac i era qüestió de temps que fes les maletes.

Amb l'equip de l'entitat Red Bull va disputar 128 partits, en els quals va anotar 18 gols i va repartir 17 assistències. A més, està cridat a ser un dels líders de la pròxima generació de Croàcia. De fet, en l'última Eurocopa ja va començar a jugar moments clau.

Atès que, per exemple, va ser titular en el partit decisiu contra Itàlia de l'última jornada del grup i va entrar al descans contra Albània quan Croàcia perdia.

Només li quedava un any de contracte, per tant, era l'última oportunitat per al Salzburgo si volia treure algun rèdit econòmic. Sucic té moltes virtuts, però, les principals serien la seva visió de joc i la seva última passada.

També destaca per tenir bona arribada, sobretot arribant des de segona línia. Va fer els primers passos com a mitjapunta, però, a partir de la sortida de Szoboszlai, va haver d'adaptar-se al rol d'interior al flanc esquerre.

La seva arribada al club Txuri-Urdin

Luka Sucic s'ha adaptat a la perfecció a la Real Sociedad i s'ha convertit en un jugador important per Imanol. Fins al moment, Sucic ha disputat 17 partits de 25 i en 14 ha estat titular. És el novè jugador de camp més utilitzat amb el 51% dels minuts.

El balcànic va començar sent suplent i en els tres primers partits només va disputar 7 minuts. La seva primera titularitat va arribar a la quarta jornada i davant el Real Madrid. En aquell partit, el croat va estavellar la pilota dues vegades contra el pal.

A partir d'aquell partit, Sucic, sempre que ha estat disponible, ha estat titular a la lliga. Els aficionats de la Real Sociedad estan encantats amb ell, atès que aporta amb la pilota i ha millorat amb la seva aportació sense aquesta. Suma 1 gol contra l'Atlètic de Madrid i 1 assistència contra el Barça.

El seu impacte en la selecció

Tal com hem comentat, Sucic també està sent important en la selecció croata. I mostra d'això és que està disputant minuts crucials per a la seva selecció, encara que encara no té el rol de titular. Ha disputat els últims 9 partits del combinat dirigit per Zlatko Dalic, sent titular en 3 d'aquests; ha jugat 16 partits amb l'absoluta.

El nou jugador txuriurdin, considerat com una de les promeses del seu país, va deixar clar de seguida que el seu ídol era Luka Modric. Precisament, molts consideren que Sucic serà el successor de l'actual jugador del Real Madrid a la medul·lar del combinat croat. Caldrà veure com evoluciona la seva trajectòria, però, de moment, aquest migcampista de 22 anys fa molt bona pinta.