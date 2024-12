El Doctor Guerras fa saltar totes les alarmes: 'Lamine Yamal podria...'

Lamine Yamal va tornar a encendre les alarmes al FC Barcelona després de patir una nova lesió al seu turmell dret. El jove talent del Barça, una de les sensacions de la temporada, es va queixar després d'una dura entrada de Neyou en el partit contra el Leganés. Aquesta lesió arriba en un moment crucial del calendari, deixant l'equip sense un dels seus jugadors més desequilibrants.

El club va emetre un comunicat oficial en què informava de l'abast de la lesió de Lamine Yamal. El diagnòstic assenyala una lesió de grau 1 als lligaments tibioperoneals de la seva cama dreta. El FC Barcelona va estimar un període de baixa d'entre 3 i 4 setmanes, cosa que significa que es perdrà partits importants com el duel davant l'Atlético de Madrid, l'eliminatòria de Copa contra el Barbastro i probablement la Supercopa d'Espanya. No obstant això, aquestes previsions no han convençut a tothom.

El Doctor Guerras, en una intervenció a El Chiringuito, va oferir una visió molt diferent i va generar inquietud entre els aficionats culers. Segons l'especialista, el temps de recuperació per a aquest tipus de lesió sol ser molt més gran del que indica el club. "Per a un esquinç d'aquest tipus, el que es diu, el món de l'esport a vegades és diferent", explicava Guerras, deixant clar que les previsions mèdiques en el futbol solen accelerar-se. No obstant això, va matisar que els temps reals són bastant més llargs.

| FCB

Dos mesos de baixa?

"El normal per a aquesta lesió són tres setmanes d'immobilització, tres setmanes sense suport i tres setmanes amb una bota o guix immobilitzat", va detallar el Doctor Guerras. Aquestes afirmacions implicarien un total de 7-8 setmanes de baixa, molt més del que ha anunciat oficialment el Barça. Després d'aquestes setmanes d'immobilització, segons el doctor, és quan començaria la fase de recuperació, cosa que podria retardar encara més el seu retorn als terrenys de joc.

Les paraules del Doctor Guerras a El Chiringuito han generat un intens debat sobre la gestió de la lesió de Lamine Yamal. En el món del futbol, els terminis de recuperació solen ajustar-se al màxim per recuperar jugadors clau el més aviat possible. No obstant això, aquest enfocament comporta riscos, especialment per a futbolistes tan joves i prometedors com Lamine. El perill d'una recaiguda o d'una recuperació incompleta és un escenari que el Barça no pot permetre's.

La baixa prolongada del jove extrem suposaria un problema important per al Barça en un moment de la temporada on les rotacions són essencials. L'equip dirigit per Xavi Hernández afronta setmanes decisives tant a LaLiga com a la Copa del Rei i la Supercopa. L'absència de Lamine Yamal restarà profunditat i desequilibri a l'atac blaugrana, obligant el tècnic a buscar solucions alternatives.

Per ara, el FC Barcelona manté la seva previsió inicial de 3-4 setmanes de baixa, encara que les declaracions del Doctor Guerras suggereixen que el procés podria prolongar-se. L'afició culer roman expectant, tement que els terminis anunciats pel club siguin massa optimistes. En qualsevol cas, la prioritat ha de ser garantir que Lamine Yamal es recuperi completament per evitar futures complicacions.