Hansi Flick elogia un jugador després del fracàs davant el Betis... i no és Lamine Yamal

No és un bon moment per al Barça, ni de bon tros. Els culers van punxar per quarta vegada en els últims cinc duels de lliga i van tornar a desfer-se de l'avantatge de què disposaven sobre el Reial Madrid a LaLiga. La veritat és que l'empat és més que just vist el que s'ha vist sobre el verd andalús, on els catalans no van aconseguir imposar la seva llei.

En termes generals va ser un partit fluix, en què pràcticament cap jugador va destacar. Lamine Yamal sí que va ser capaç de deixar alguna acció individual de molt talent, mostrant-se de nou com l'home més elèctric a l'ofensiva blaugrana. Però cap altre jugador de camp va estar al seu nivell.

Qui sí que ho va estar va ser el gran artífex que el Barça pogués endur-se almenys un punt de Sevilla, Iñaki Peña. L'arquer culer va mostrar un nivell excel·lent sota pals, deixant un parell de tallades de moltíssima complexitat i propiciant un festival de reflexos. Van ser en total tres parades, dues procedents de trets des de dins de l'àrea.

| FCB

De fet, el mateix entrenador del Barça, Hansi Flick, ho va tenir ben clar. "Iñaki Peña ens ha salvat i hem aconseguit treure un punt gràcies a ell", va confessar. La del Benito Villamarín, va ser, sens dubte, una de les millors actuacions del porter des que se li va escometre salvaguardar l'arc culer.

Més declaracions de Hansi Flick

A més de parlar sobre la bona feina d'Iñaki Peña, Hansi Flick va respondre a pràcticament totes les preguntes que els periodistes li van llançar en roda de premsa. Per exemple, va parlar sobre la seva expulsió: "No l'he entès. Ha estat una reacció meva. No he dit res específic a ningú. És la meva primera expulsió aquí, era una reacció a mi mateix". Sobre el partit en general, ha opinat que "no va ser bo". És clar. "Som un equip jove i hem de millorar molt. Hem de ser més forts, sobretot quan juguem fora. Tenim qualitat, però cal demostrar-la a cada partit", va afegir més tard.

També va intentar trobar respostes a l'estat de forma actual del Barça, tan llunyà del d'aquell equip atropellat dels primers mesos de competició. "Podíem haver jugat millor. Però hem estat lents a les passades, amb moltes pilotes llargues... no és el que volem ni la nostra fortalesa. Ens hem de centrar en les nostres fortaleses i en el que hem de fer", ha sentenciat.

La propera cita del Barça serà dimecres en un dels estadis més infranquejables de tot Europa, el Signal Iduna Park. Després, abans del raïm, rep Leganés i Atlètic de Madrid a Montjuïc. Dues setmanes fonamentals per intentar tancar l'any de la millor manera possible.