Dani Senabre deixa KO a l'entrenador del Barça: 'Sóc molt de Flick però...'

La de dissabte va ser una tarda grisa més per al Barça. Els culers es van mostrar irregulars al llarg del partit, amb petits oasis de bon joc contrastats amb estones llargues d'estancament i patiment. Amb tot, només es van poder emportar un punt del Benito Villamarín, un resultat (2-2) que els torna a fer perdre l'avantatge que tenien respecte al Reial Madrid.

Si bé és cert que el Barça continua sent el líder de la taula classificatòria a LaLiga, el conjunt merengue, dos punts per sota, encara té un partit pendent per disputar. Ho farà el 2 de gener a Mestalla davant d'un València en hores baixes. I això ha tornat a generar cert enrenou a l'entorn blaugrana.

Els aficionats de l'equip català han mostrat el descontentament amb diversos elements durant el transcurs del partit. Frenkie de Jong va ser el major blanc de crítiques, però no l'únic. Fins i tot el tècnic, Hansi Flick, que tan bona impressió estava deixant els primers mesos al capdavant de la plantilla, es va emportar judicis negatius.

Substitucions desencertades i nerviosisme

Un dels que no es va mostrar gens satisfet amb les decisions preses pel teutó va ser el conegut periodista Dani Senabre, seguidor confés del Barça. En el seu perfil de X, anteriorment Twitter, va criticar els canvis realitzats pel míster; en concret, els de Pedri, Raphinha i Lewandowski, tres peces claus en els esquemes. El brasiler va marxar al 60', donant entrada a Ferran Torres, i els altres dos al 74'.

Hansi Flick va argumentar la seva decisió de rellevar-los basant-se en la necessitat de sàvia nova i al descans. "Vaig fer canvis perquè a la segona meitat necessitàvem tenir les cames fresques. A més, dimecres tenim un important partit de la Champions", va comentar a la roda de premsa posterior a la disputa del duel.

I és que aquesta setmana els culers visiten el sempre complicat Signal Iduna Park per enfrontar-se al Dortmund. Aquest duel pot servir per tenir peu i mig al 'top 8' de la Champions i, per tant, classificar-se directament als vuitens de final.

La veritat és que no va ser el millor partit de Hansi Flick com a entrenador del Barça. A més de les seves criticades preses de decisions, el vam veure una mica nerviós, poc comú en ell, a l'àrea tècnica. De fet, va ser expulsat després de protestar de forma vehement la clariana que penal que li van xiular en contra el Barça. Amb això, si les al·legacions del Barça no arriben a bon port, no podrà entrenar l'equip en els dos propers partits de LaLiga.