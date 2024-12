Cristóbal Soria esclata a Twitter després del Girona - Reial Madrid: 'Mbappé...'

per Iker Silvosa

En els darrers temps, s'està convertint en habitual que de cada partit del Reial Madrid se'n parli gairebé més de la polèmica que del futbol en si mateix. La veritat és que els merengues van visitar ahir a la nit Montilivi i van vèncer amb solvència i amb mereixement, gairebé sense donar oportunitat a un embussat Girona. Tot i això, una decisió arbitral que podria haver canviat el transcurs del duel, sospiten alguns, està sent molt comentada per la comunitat futbolera.

Va passar només començar la primera meitat, quan Kylian Mbappé va sol·licitar una pilota en profunditat i va córrer disposat a rebre'l. Un jugador del Girona es va creuar pel camí i, amb l'esfèric botant, el francès va anar a la disputa, emportant-se la pilota amb la mà. Tot i que l'ex del PSG va poder avançar diversos metres més en carrera, gairebé plantant-se a l'u contra un davant de l'arquer rival, Gil Manzano va acabar assenyalant la infracció.

No obstant això, el que no va fer el col·legiat va ser mostrar-li la cartolina groga, que sembla propícia segons el reglament en aquest tipus d'accions. Si hagués rebut aquesta amonestació, Kylian Mbappé hauria estat expulsat, doncs ja comptava amb una altra cartolina. La primera l'havia rebut en el temps de descans per protestar al col·legiat.

| Real Madrid

Les xarxes socials cremen

Més tard el gal seria determinant en el transcurs del partit, ja que va ser l'autor del gol de la sentència, el 0-3. Tot i que, això sí, va tornar a no acabar de ser prou determinant en les ofensives, amb moltes pèrdues i poc encert. Però el Girona li va deixar molt d'espai, i en una la va enviar al fons de les malles.

Qui no va acabar res satisfet amb la decisió presa per Gil Manzano de no expulsar l'astre francès va ser Cristobal Soria, antimadridista gairebé de bressol. "Mbappe intenta enganyar l'àrbitre jugant la pilota amb la mà i intentant treure profit de l'acció...el reglament diu que això és targeta groga tret que sigui Mbappe o un jugador del Reial Madrid", protestava, irònicament, el col·laborador d'El Chiringuito, al vostre compte de X.

Com era de preveure, aquesta publicació es va omplir de respostes procedents d'aficionats merengues retraient les protestes de Cristobal Soria. Molts d'ells basaven la seva argumentació en l'històric gol de Leo Messi amb la mà contra el RCD Espanyol el 2007. "Asseca't les llàgrimes i digues-ho una altra vegada", li replicava un altre. En total, són 826 respostes les que n'ha obtingut la publicació.