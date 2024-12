Dani Senabre diu el que molts pensen sobre Lamine Yamal contra el Betis

El Barça està signant un primer temps de molt nivell al Benito Villamarín. En els primers minuts del duel, ha estat el Reial Betis el que ha pres la iniciativa, però els de Hansi Flick han dit prou passat el minut 15. A partir d'aquí, han començat a proposar, no de manera especialment fluida, però sí impartint més perill que els de Manuel Pellegrini.

Aguantava bé les ofensives culers el bloc mitjà baix amb una pressió no especialment elevada bètic. Però, no obstant, en una de les moltes ofensives que s'han produït en els últims minuts de la primera meitat, Lamine Yamal ha donat un extra d'electricitat que, fet i fet, ha estat imprescindible perquè Robert Lewandowski pogués obrir el marcador. El '17' ha filtrat una passada cap a Pedri, que ha obert a banda cap a Koundé perquè el francès posés un centre exquisit al polonès, que només va haver d'empènyer-la.

La veritat és que, una vegada més, Lamine Yamal està sent l'home més vertiginós i perillós al Barça. Abans d'aquest gol, ja havia signat una acció individual al contraatac d'un córner, provocant la primera i única cartolina de moment al duel. La va rebre el de la pedrera del Real Betis Mateo Flores.

El Barça, al so de Lamine Yamal

En aquest ordre d'idees, el periodista Dani Senabre ha volgut compartir la seva impressió sobre la temporada marcada per l'atacant de 17 anys. "Dues jugadetes de Lamine Yamal ja valen el preu de tota l'entrada", deia en un tuit. I és que Lamine no es cansa de ser diferencial cada cop que entra en contacte amb l'esfèric, protagonitzant autèntiques jugades pròpies de videojoc i aixecant el respectable del seient.

En aquests primers 45 minuts, Lamine Yamal també ha pogut definir en dues ocasions, encara que totes dues una mica forçat i sense resultat positiu. Sigui com sigui, el Barça, novament, està podent nodrir-se del talent del futbolista de Rocafonda. Veurem si a la segona meitat continua sent igual de determinant a les ofensives del Barça, encara que, basant-nos en el nivell mostrat al llarg de la temporada, tot apunta que així serà.

Cal recordar, a més, que el Barça no ha guanyat en cap dels quatre partits de LaLiga en què Lamine Yamal no ha partit d'inici. Per tant, fins i tot l'estadística demostra com n'és d'important l'internacional amb Espanya en els esquemes de Hansi Flick. Un pilar fonamental.