Hansi Flick elogia a un jugador tras el fracaso ante el Betis... y no es Lamine Yamal

No es un buen momento para el Barça, ni mucho menos. Los culés pincharon por cuarta vez en los últimos cinco duelos ligueros y volvieron a deshacerse de la ventaja de la que disponían sobre el Real Madrid en LaLiga. Lo cierto es que el empate es más que justo visto lo visto sobre el verde andaluz, donde los catalanes no lograron imponer su ley.

En términos generales fue un partido flojo, en el que prácticamente ningún jugador destacó. Lamine Yamal sí que fue capaz de dejar alguna que otra acción individual de mucho talento, mostrándose de nuevo como el hombre más eléctrico en la ofensiva azulgrana. Pero ningún otro jugador de campo estuvo a su nivel.

Quien sí lo estuvo fue el gran artífice que el Barça pudiera llevarse al menos un punto de Sevilla, Iñaki Peña. El arquero culé mostró un nivel sobresaliente bajo palos, dejando un par de atajadas de muchísima complejidad y propiciando un festival de reflejos. Fueron en total tres paradas, dos de ellas procedentes de disparos desde dentro del área.

| FCB

De hecho, el mismísimo entrenador del Barça, Hansi Flick, lo tuvo bien claro. "Iñaki Peña nos ha salvado y hemos logrado sacar un punto gracias a él", confesó. La del Benito Villamarín, fue, sin duda, una de las mejores actuaciones del portero desde que se le acometió salvaguardar el arco culé.

Más declaraciones de Hansi Flick

Además de hablar sobre el buen hacer de Iñaki Peña, Hansi Flick respondió a prácticamente todas las preguntas que los periodistas le lanzaron en rueda de prensa. Por ejemplo, habló sobre su expulsión: "No la he entendido. Ha sido una reacción mía. No he dicho nada específico a nadie. Es mi primera expulsión aquí, era una reacción a mí mismo". Sobre el partido en general, opinó que "no fue bueno". Claro está. "Somos un equipo joven y debemos mejorar mucho. Debemos ser más fuertes, sobre todo cuando jugamos fuera. Tenemos calidad, pero hay que demostrarla en cada partido", añadió más tarde.

También trató de encontrar respuestas al estado de forma actual del Barça, tan lejano al de aquel equipo arrollado de los primeros meses de competición. "Podíamos haber jugado mejor. Pero hemos estado lentos en los pases, con muchas pelotas largas... no es lo que queremos ni nuestra fortaleza. Nos tenemos que centrar en nuestras fortalezas y en lo que tenemos que hacer", sentenció.

La próxima cita del Barça será el miércoles en uno de los estadios más infranqueables de toda Europa, el Signal Iduna Park. Luego, antes de las uvas, recibe a Leganés y Atlético de Madrid en Montjuïc. Dos semanas fundamentales para tratar de cerrar el año de la mejor manera posible.