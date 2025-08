Hansi Flick dona la sorpresa al Barça - Daegu: El futur crack que és titular

El Barcelona afronta el seu últim amistós a l'Àsia reforçant la seva pretemporada amb rotacions inesperades. La planificació i les sorpreses tàctiques són ara protagonistes en l'expedició d'estiu. L'entrenador alemany ha volgut premiar el gran rendiment d'un jugador, col·locant-lo com a titular en l'últim partit de la gira.

Context actual i preparació a l'Àsia

La temporada 2025/26 s'albira amb reptes i objectius renovats. Amb pressió per inscriure fitxatges com Joan García, Rashford i Bardghji, el club ha viscut setmanes convulses per limitacions financeres i la baixa prolongada de Ter Stegen. No obstant això, el rendiment en aquesta pretemporada mostra un bloc en creixement.

Hansi Flick ha intensificat els entrenaments, amb sessions dobles i un descans només dimecres. Hi ha desgast físic visible en alguns jugadors, com Íñigo Martínez o Eric García. El tècnic alemany vol que l'equip torni de l'Àsia en òptimes condicions.

| XCatalunya, Canva

Domini ofensiu i feblesa rival

Les golejades al Vissel Kobe (1‑3) i al FC Seoul (3‑7) han marcat el camí. El Barça ha anotat 10 gols en només dos partits, donant-li a Flick confiança per tancar aquesta gira amb un toc d'or.

Davant seu, Daegu FC protagonitza una crisi. Acumulen més de 10 partits sense guanyar a la K‑League, amb diverses derrotes consecutives sense anotar. El seu rendiment és feble i els auguris no els afavoreixen.

Alineació revelada: sorpresa amb Dro i alineació titular

En el seu tercer amistós, Flick finalment ha donat continuïtat a l'esquema ofensiu. L'equip s'alinearà així des de l'inici:

Joan García; Balde; Ronald Araujo; Koundé; Gavi; Frenkie de Jong; Gerard Martín; Raphinha; Lewandowski; Lamine Yamal i, com a sorpresa, Dro titular com a extrem o mitjapunta.

| Canva

Què aporta l'alineació escollida a cada fase del joc

La defensa mostrarà equilibri amb l'experiència d'Araujo i Koundé units a la projecció de Balde i Gerard Martín. Al mig, Gavi i Frenkie de Jong asseguren control i transició fluida. En atac, el trident Yamal‑Raphinha‑Lewandowski suposa velocitat, verticalitat i definició. La inclusió de Dro aporta imprevisibilitat i visió ofensiva alternativa, especialment davant la defensa lenta del Daegu.

Trets tàctics i possibles punts febles

Flick utilitza una estructura flexible que combina possessió i velocitat en transició. La rotació prevista després de la primera meitat permetrà avaluar fons de plantilla. Tanmateix, encara persisteixen dubtes defensius després dels tres gols encaixats davant Seül. La humitat i la calor també podrien afectar el ritme físic de l'equip.

Així mateix, l'absència de Martínez per fatiga i la gestió de càrrega de jugadors joves com Cubarsí o Balde resulten claus. Flick ja havia avançat que algunes posicions estan triplicades, dificultant decisions tàctiques.

Rumors i futur immediat després de l'amistós

La renovació imminent de Frenkie de Jong fins al 2028 reforça el seu pes en el projecte blaugrana. Joan García podria obtenir fitxa si Ter Stegen és declarat baixa de llarga durada. Rashford, mentrestant, busca estrenar-se com a golejador i consolidar-se a la plantilla. Acabada aquesta gira, el Barcelona aterrarà a Espanya el 5 d'agost i prepararà el Trofeu Joan Gamper davant el Como el 10. Després arribarà l'inici de Lliga contra el Mallorca el 16 d'agost.

Reflexió final i expectativa per a la temporada

El debut titular de Dro i la confiança en la rotació revelen un Barça disposat a innovar sense perdre els seus pilars. Aquest amistós davant el Daegu pot portar sorpreses i donar pistes sobre l'estil fresc que vol implantar Flick.

Podrà el Barcelona mantenir la seva forma golejadora i polir els seus punts febles abans del retorn al Camp Nou i l'inici de Lliga? I la pregunta que se'n fan molts. Podrà Dro donar una altra grata sorpresa i marcar un altre gol amb la samarreta blaugrana?