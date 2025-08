Gir de 180 graus per tercera vegada amb Luka Jovic: Fa això al Real Oviedo

En el futbol, la paciència dels aficionats de vegades es posa a prova fins al límit. Aquest estiu, els seguidors del Real Oviedo han viscut una muntanya russa d’emocions. L’arribada d’un davanter internacional, el retorn a Primera i els rumors creixents han omplert les tertúlies d’il·lusió i suspens. Poques vegades un mercat de fitxatges ofereix tants girs inesperats com el que envolta un dels atacants més buscats del panorama europeu.

Les negociacions amb Jovic: de l’entusiasme al desencís al Real Oviedo

Durant setmanes, el nom de Luka Jovic va estar en boca de tothom a Oviedo. El club asturià, acabat d’ascendir i amb l’ambició per bandera, es va llançar pel fitxatge del serbi. La directiva, encapçalada per Martín Peláez, va posar tot de la seva part. Fins i tot el tècnic Veljko Paunovic, compatriota del davanter, s’hi va implicar personalment. Era un objectiu prioritari, una aposta per elevar el nivell de l’equip i encendre la il·lusió al Tartiere.

Tanmateix, quan semblava que l’acord era imminent, van sorgir els primers núvols. Primer, es va parlar d’una possible aventura a Mèxic. Més tard, l’entorn del futbolista deixava clar que el Real Oviedo seguia a la pugna, fins al punt que molts esperaven la seva arribada a Astúries aquesta mateixa setmana. Però, com tantes vegades al mercat, res estava tancat realment.

De Mèxic a Oviedo… i d’Oviedo a Grècia: Jovic tria l’AEK d’Atenes

L’última sorpresa va arribar just quan l’optimisme era més gran. Des de Radio Marca han confirmat que Jovic ja no té dubtes: no fitxarà pel Real Oviedo. El motiu? El projecte esportiu i la plantilla no l’acabaven de convèncer, a més de rebre una oferta més atractiva. L’AEK Atenes ha aparegut en escena aquest cap de setmana, accelerant l’operació i presentant un projecte europeu que sedueix molt el davanter.

Jovic, que va quedar lliure després de finalitzar contracte amb el Milan, valora l’opció grega com una oportunitat de rellançar la seva carrera. Allà coincidirà amb el tècnic Marko Nikolic, també serbi, i disputarà la fase prèvia de la Conference League. El mateix jugador està volant aquest matí a Atenes per passar revisió mèdica, mentre l’afició carbayona assimila l’enèsim gir de guió.

L’Oviedo, entre la frustració i la recerca d’alternatives per a l’atac

No és la primera vegada que el Real Oviedo es veu immers en negociacions complexes. El club ja va advertir que el seu límit salarial és un dels més baixos de la categoria. Portar un futbolista amb passat al Real Madrid i el Milan era un repte majúscul. El projecte seduïa molts, però al final la realitat del mercat s’imposa. La directiva reconeix que seguirà treballant per trobar un davanter que aporti aquest salt de qualitat tan necessari a la plantilla.

Veljko Paunovic ha deixat clar en roda de premsa que la porta segueix oberta a noves incorporacions. El tècnic confia en la capacitat del seu equip per sobreposar-se a aquests vaivens. Insisteix que el grup manté la fam i l’ambició intactes, dues virtuts imprescindibles en una temporada que serà exigent.