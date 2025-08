Gir de 180 graus al Barça Femení: Joan Laporta pren una decisió

per Iker Silvosa

A l'estiu, el futbol sol estar ple de novetats i girs inesperats. Aquest any, el Barça Femení viu una d'aquestes situacions que ningú imaginava fa només unes setmanes. L'ambient a la Ciutat Esportiva es percep diferent. No se sent el compte enrere habitual per a un dels partits més esperats del calendari blaugrana. Molts aficionats s'han quedat amb les ganes de tornar a viure una nova edició del Trofeu Joan Gamper en versió femenina.

L'Eurocopa i el calendari frenen el Joan Gamper femení per primer cop en anys

Des de fa quatre temporades, la versió femenina del Gamper era un dels grans reclams de l'estiu a Barcelona. L'esdeveniment servia per reunir jugadores, afició i club en una festa única abans de l'inici de la Lliga F. El Barça havia guanyat totes les edicions, consolidant el seu domini. Tanmateix, el 2025, el torneig no tindrà lloc, segons Esport3. Una notícia que ha agafat per sorpresa l'afició culer.

El motiu principal té a veure amb el calendari. Moltes futbolistes acaben de tornar després de disputar l'Eurocopa, torneig en què la selecció espanyola va arribar fins a la final. El cansament i la manca de temps per preparar el curs han pesat en la decisió de la directiva. A més, la Lliga F arrenca el 31 d'agost i la planificació s'ha vist afectada. El primer partit de lliga serà a casa, davant l'Alhama, cosa que deixa poc marge per a actes extres o grans presentacions.

Joan Laporta i l'àrea esportiva prioritzen la preparació de l'equip en una pretemporada diferent

La decisió ha estat consensuada entre Joan Laporta i l'àrea esportiva. El president ha preferit apostar per una pretemporada diferent, centrada en la recuperació física i en compromisos internacionals. Després de la final de la Copa Catalunya contra el Badalona Women el 16 d'agost a Peralada, la plantilla viatjarà a Mèxic per a dos amistosos. Allà s'enfrontaran primer a una selecció de la lliga mexicana el 22 d'agost i després a l'América, club que acaba de fitxar Bruna Vilamala.

Aquest canvi de guió respon també a una realitat: la plantilla blaugrana gairebé no ha tingut descans. Moltes jugadores segueixen amb la ressaca emocional de l'Eurocopa i l'exigència de la temporada passada. El club prefereix evitar riscos i arribar en plenitud a un curs que serà de màxima exigència tant a Espanya com a Europa.

El Joan Gamper femení, un esdeveniment que deixa empremta malgrat la seva absència el 2025

La suspensió del Gamper femení no esborra l'impacte positiu que ha tingut el torneig des de la seva creació. Ha estat escenari de moments inoblidables, gols espectaculars i celebracions que han apropat encara més les jugadores a l'afició. Aquest any només hi ha una cara nova a l'equip, Laia Aleixandri, que torna amb passat blaugrana i moltes ganes de brillar.

Malgrat tot, el Barça Femení manté l'ambició intacta. El club sap que el focus està posat en títols, però també en continuar creixent fora del camp. No hi ha Joan Gamper el 2025, però sí il·lusió renovada i una pretemporada internacional que servirà per mesurar forces amb rivals de gran nivell.